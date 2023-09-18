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Путин на инаугурации Собянина заявил о новых задачах Москвы

Высокий темп изменений обязывает руководство Москвы ставить еще более сложные задачи на ближайшие пять лет, заявил Путин на инаугурации Собянина. Он отметил, что будет активно продвигаться программа реновации
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Набранный высокий темп преобразований обязывает столичное руководство на ближайшие пять лет ставить еще более сложные и амбициозные задачи, заявил президент России Владимир Путин на инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина. Кроме него на церемонии присутствовал патриарх Кирилл.

По словам Путина, в столице «последовательно и настойчиво» создается комфортная среда, «делается все необходимое для работы инноваций, творчества, досуга». Он считает, что Москва в этой области опережает «многие другие мировые столицы». Президент отметил, что особая роль столицы состоит в том, что она задает практики и стандарты, которые всегда интересны и полезны для всех территорий России.

«Знаю, что предстоящие пять лет станут в Москве временем активного продвижения программы реновации, а это также новое, более высокое качество жизни людей, комфортные и современные дома, улицы, скверы», — сказал глава государства (цитаат по ТАСС).

Собянин («Единая Россия») занимает пост мэра с октября 2010 года, когда сменил на этой должности Юрия Лужкова. В 2013 году он впервые был избран мэром в ходе голосования (51,37%). В сентябре 2018-го Собянин вновь победил в ходе голосования в Москве.

В этом году выборы мэра проходили с 8 по 10 сентября. По их результатам Собянин набрал 76,39% голосов.

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