Путин на инаугурации Собянина заявил о новых задачах Москвы
Набранный высокий темп преобразований обязывает столичное руководство на ближайшие пять лет ставить еще более сложные и амбициозные задачи, заявил президент России Владимир Путин на инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина. Кроме него на церемонии присутствовал патриарх Кирилл.
По словам Путина, в столице «последовательно и настойчиво» создается комфортная среда, «делается все необходимое для работы инноваций, творчества, досуга». Он считает, что Москва в этой области опережает «многие другие мировые столицы». Президент отметил, что особая роль столицы состоит в том, что она задает практики и стандарты, которые всегда интересны и полезны для всех территорий России.
«Знаю, что предстоящие пять лет станут в Москве временем активного продвижения программы реновации, а это также новое, более высокое качество жизни людей, комфортные и современные дома, улицы, скверы», — сказал глава государства (цитаат по ТАСС).
Собянин («Единая Россия») занимает пост мэра с октября 2010 года, когда сменил на этой должности Юрия Лужкова. В 2013 году он впервые был избран мэром в ходе голосования (51,37%). В сентябре 2018-го Собянин вновь победил в ходе голосования в Москве.
В этом году выборы мэра проходили с 8 по 10 сентября. По их результатам Собянин набрал 76,39% голосов.
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