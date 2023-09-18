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Кто приехал на инаугурацию мэра Москвы Сергея Собянина. Фоторепортаж

На инаугурацию мэра Москвы Сергея Собянина приехали Путин и патриарх Кирилл

В концертном зале «Зарядье» прошла торжественная церемония инаугурации избранного мэра Москвы Сергея Собянина. Он зачитал присягу, получил удостоверение и должностной знак мэра. Для Собянина это уже четвертая церемония официального вступления в должность. Кто приехал на инаугурацию — в фоторепортаже РБК
Военнослужащий роты почетного караула с уставом города Москвы Инаугурация мэра состоялась в Московском концертном зале &laquo;Зарядье&raquo; в присутствии депутатов Московской городской думы, членов Мосгоризбиркома, почетных граждан города и представителей общественных организаций.
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Военнослужащий роты почетного караула с уставом города Москвы

Инаугурация мэра состоялась в Московском концертном зале «Зарядье» в присутствии депутатов Московской городской думы, членов Мосгоризбиркома, почетных граждан города и представителей общественных организаций.

На инаугурацию приехал&nbsp;президент России Владимир Путин. Он поздравил мэра с победой и выступил на церемонии.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

На инаугурацию приехал президент России Владимир Путин. Он поздравил мэра с победой и выступил на церемонии.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин (слева направо). Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы, набрав&nbsp;76,39% голосов. За него проголосовали 2&nbsp;499&nbsp;114 человек, указывал ЦИК. Пост мэра в первый раз Собянин занял в октябре 2010 года, сменив на этой должности Юрия Лужкова. В 2013 году Собянин впервые был избран мэром в ходе всеобщего голосования, получив 51,37% голосов. В сентябре 2018-го Собянин вновь победил.
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин (слева направо).

Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы, набрав 76,39% голосов. За него проголосовали 2 499 114 человек, указывал ЦИК. Пост мэра в первый раз Собянин занял в октябре 2010 года, сменив на этой должности Юрия Лужкова. В 2013 году Собянин впервые был избран мэром в ходе всеобщего голосования, получив 51,37% голосов. В сентябре 2018-го Собянин вновь победил.

Глава ВТБ Андрей Костин
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Глава ВТБ Андрей Костин

Глава Подмосковья Андрей Воробьев (справа) и специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой перед началом церемонии Андрей Воробьев победил на сентябрьских выборах губернатора Московской области с результатом 83,68%. Он руководит регионом с 2012 года. Церемония вступления Андрея Воробьева на должность губернатора Подмосковья состоялась 14 сентября.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Глава Подмосковья Андрей Воробьев (справа) и специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой перед началом церемонии

Андрей Воробьев победил на сентябрьских выборах губернатора Московской области с результатом 83,68%. Он руководит регионом с 2012 года. Церемония вступления Андрея Воробьева на должность губернатора Подмосковья состоялась 14 сентября.

Директор Театра на Таганке Ирина Апексимова (слева), художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков в Московском концертном зале &laquo;Зарядье&raquo;
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Директор Театра на Таганке Ирина Апексимова (слева), художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков в Московском концертном зале «Зарядье»

Генеральный директор госкорпорации &laquo;Ростех&raquo; Сергей Чемезов перед началом церемонии
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов перед началом церемонии

Генеральный директор &laquo;Газпром-Медиа Холдинга&raquo; Александр Жаров
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров

Сергей Собянин во время торжественной церемонии инаугурации Согласно уставу Москвы вступающий на должность мэра&nbsp;произносит присягу. С этого момента он считается вступившим в должность. После произнесения присяги Собянин получил должностной знак мэра города&nbsp;&mdash; медальон на цепи, в центре которого изображен покровитель Москвы Георгий Победоносец, поражающий копьем змея.
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Сергей Собянин во время торжественной церемонии инаугурации

Согласно уставу Москвы вступающий на должность мэра произносит присягу. С этого момента он считается вступившим в должность.

После произнесения присяги Собянин получил должностной знак мэра города — медальон на цепи, в центре которого изображен покровитель Москвы Георгий Победоносец, поражающий копьем змея.

Певица Диана Гурцкая (в центре)
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Певица Диана Гурцкая (в центре)

Специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и дирижер Владимир Спиваков (слева направо)
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и дирижер Владимир Спиваков (слева направо)

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин

Глава Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Глава Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин (слева направо)&nbsp;
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин (слева направо) 

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