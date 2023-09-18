Кто приехал на инаугурацию мэра Москвы Сергея Собянина. Фоторепортаж

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин (слева направо).

Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы, набрав 76,39% голосов. За него проголосовали 2 499 114 человек, указывал ЦИК. Пост мэра в первый раз Собянин занял в октябре 2010 года, сменив на этой должности Юрия Лужкова. В 2013 году Собянин впервые был избран мэром в ходе всеобщего голосования, получив 51,37% голосов. В сентябре 2018-го Собянин вновь победил.