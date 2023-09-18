Кто приехал на инаугурацию мэра Москвы Сергея Собянина. Фоторепортаж
В концертном зале «Зарядье» прошла торжественная церемония инаугурации избранного мэра Москвы Сергея Собянина. Он зачитал присягу, получил удостоверение и должностной знак мэра. Для Собянина это уже четвертая церемония официального вступления в должность. Кто приехал на инаугурацию — в фоторепортаже РБК
Военнослужащий роты почетного караула с уставом города Москвы
Инаугурация мэра состоялась в Московском концертном зале «Зарядье» в присутствии депутатов Московской городской думы, членов Мосгоризбиркома, почетных граждан города и представителей общественных организаций.
На инаугурацию приехал президент России Владимир Путин. Он поздравил мэра с победой и выступил на церемонии.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин (слева направо).
Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы, набрав 76,39% голосов. За него проголосовали 2 499 114 человек, указывал ЦИК. Пост мэра в первый раз Собянин занял в октябре 2010 года, сменив на этой должности Юрия Лужкова. В 2013 году Собянин впервые был избран мэром в ходе всеобщего голосования, получив 51,37% голосов. В сентябре 2018-го Собянин вновь победил.
Глава ВТБ Андрей Костин
Глава Подмосковья Андрей Воробьев (справа) и специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой перед началом церемонии
Андрей Воробьев победил на сентябрьских выборах губернатора Московской области с результатом 83,68%. Он руководит регионом с 2012 года. Церемония вступления Андрея Воробьева на должность губернатора Подмосковья состоялась 14 сентября.
Директор Театра на Таганке Ирина Апексимова (слева), художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков в Московском концертном зале «Зарядье»
Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов перед началом церемонии
Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров
Сергей Собянин во время торжественной церемонии инаугурации
Согласно уставу Москвы вступающий на должность мэра произносит присягу. С этого момента он считается вступившим в должность.
После произнесения присяги Собянин получил должностной знак мэра города — медальон на цепи, в центре которого изображен покровитель Москвы Георгий Победоносец, поражающий копьем змея.
Певица Диана Гурцкая (в центре)
Специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и дирижер Владимир Спиваков (слева направо)
Генеральный директор Большого театра Владимир Урин
Глава Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин (слева направо)
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