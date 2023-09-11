Собянин: я сделаю все, чтобы Москва стала еще круче и краше впереди всей планеты

Собянин пообещал сделать Москву «круче и краше» после победы на выборах

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал сделать столицу «еще круче и краше» после победы на выборах главы города. Об этом он заявил в своем телеграм-канале.

Он поблагодарил избирателей за поддержку и отметил, что, несмотря на «огромный путь созидания, который мы вместе прошли», впереди еще много сложной и важной работы. «Я сделаю все, чтобы наш город стал еще круче и краше. Впереди всей планеты. Нам это точно по плечу», — подчеркнул мэр.

По данным ЦИК, на момент обработки 85,22% бюллетеней, Собянин победил на выборах высших должностных лиц регионов, набрав 76,40% голосов. За него проголосовали почти 2,5 млн избирателей. На втором месте — Леонид Зюганов от КПРФ, он набрал 8,12% голосов. Третье место занял Борис Чернышов от ЛДПР, за него проголосовали 5,68% пришедших на выборы.

Предварительные итоги дистанционного электронного голосования также показали победу Собянина на выборах мэра Москвы. Замглавы Центризбиркома Николай Булаев поздравил его с переизбранием.

Выборы мэра Москвы стартовали утром 8 сентября, продолжались три дня и закончились в 20:00 10 сентября.

Сергей Собянин занимает пост мэра с октября 2010 года, когда он сменил на этой должности Юрия Лужкова. В 2013 году он впервые был избран мэром на выборах, получив 51,37% голосов. В сентябре 2018-го Собянин вновь победил в ходе голосования в Москве.