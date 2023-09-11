branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 сентября
EUR ЦБ: 104,89 (-0,39) Инвестиции, 08 сен, 17:21 Курс доллара на 9 сентября
USD ЦБ: 97,92 (-0,27) Инвестиции, 08 сен, 17:21
Собянин пообещал сделать Москву «круче и краше» после победы на выборах Политика, 02:47
Джокович победил Медведева в финале US Open Спорт, 02:36
«Коммерсантъ» узнал цену новых российских пикапов ST6 от «Соллерс» Бизнес, 02:34
ЦИК заявил о применении ДЭГ в «опытных» регионах на выборах президента Политика, 02:28
Трое детей погибли в результате пожара в Саратовской области Общество, 02:04
Минобороны сообщило об уничтожении двух БПЛА над Белгородской областью Политика, 02:01
Турчак заявил о лидерстве «Единой России» в парламенте Хакасии Политика, 01:45
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Выборы-2023. Главное Политика, 01:29
В пяти регионах России подвели итоги губернаторских выборов Политика, 01:19
МИД предупредил о приближении нового кризиса на Корейском полуострове Политика, 01:18
ВТБ отказался продавать «Росгосстрах» Финансы, 01:00
Кожемяко переизбрался на пост губернатора Приморского края Политика, 00:53
«Единая Россия» набрала более 70% на выборах во всех новых регионах Политика, 00:43
WSJ узнала о планах Киева начать применять F-16 этой зимой Политика, 00:40
Политика ,  
0 

Собянин пообещал сделать Москву «круче и краше» после победы на выборах

Собянин: я сделаю все, чтобы Москва стала еще круче и краше впереди всей планеты

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал сделать столицу «еще круче и краше» после победы на выборах главы города. Об этом он заявил в своем телеграм-канале.

Он поблагодарил избирателей за поддержку и отметил, что, несмотря на «огромный путь созидания, который мы вместе прошли», впереди еще много сложной и важной работы. «Я сделаю все, чтобы наш город стал еще круче и краше. Впереди всей планеты. Нам это точно по плечу», — подчеркнул мэр.

По данным ЦИК, на момент обработки 85,22% бюллетеней, Собянин победил на выборах высших должностных лиц регионов, набрав 76,40% голосов. За него проголосовали почти 2,5 млн избирателей. На втором месте — Леонид Зюганов от КПРФ, он набрал 8,12% голосов. Третье место занял Борис Чернышов от ЛДПР, за него проголосовали 5,68% пришедших на выборы.

Предварительные итоги дистанционного электронного голосования также показали победу Собянина на выборах мэра Москвы. Замглавы Центризбиркома Николай Булаев поздравил его с переизбранием.

Выборы мэра Москвы стартовали утром 8 сентября, продолжались три дня и закончились в 20:00 10 сентября.

Сергей Собянин занимает пост мэра с октября 2010 года, когда он сменил на этой должности Юрия Лужкова. В 2013 году он впервые был избран мэром на выборах, получив 51,37% голосов. В сентябре 2018-го Собянин вновь победил в ходе голосования в Москве.

Читайте на РБК Pro
Конец «китайского чуда». Почему КНР прочат завершение 40-летнего бума
«Я впариваю фигню»: какие убеждения мешают менеджерам продавать больше
12 типов родителей, из-за которых ребенок теряет связь со своими эмоциями
Что внушает сериал «Симпсоны» и как нам надо жить во времена медиавирусов
Теги
Персоны
Сергей Собянин Москва выборы мэра
Сергей Собянин фото

Сергей Собянин

Мэр Москвы

21 июня 1958 года
Материалы по теме
В пяти регионах России подвели итоги губернаторских выборов
Политика
Собянин сообщил о пресечении атаки дрона на Москву
Политика
Путин и Собянин в День города откроют движение по МЦД-4
Политика