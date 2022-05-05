В ДНР сообщили о визите Кириенко в Мариуполь
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил Мариуполь и Волноваху в рамках «насыщенной поездки по освобожденным территориям», заявил в Telegram глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«В Мариуполе — завод им. Ильича, морской порт, центр помощи «Единой России», открытие памятника знаменитой бабушке со Знаменем Победы, посещение ветеранов Великой Отечественной войны. А еще Волноваха и посещение химико-металлургического завода в пгт Донское», — написал Пушилин.
Мариуполь и Волноваху вместе с Кириенко посетил и секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, отметил глава ДНР.
Кириенко стал куратором республик Донбасса вместо Дмитрия Козака, рассказали в конце апреля пять источников РБК, близких к Кремлю. По их словам, за работу с ЛНР и ДНР отвечают теперь не подведомственное Козаку управление по приграничному сотрудничеству, а возглавляемое Кириенко управление по внутренней политике (УВП).
Частью работы УВП является взаимодействие с субъектами России, каждый из которых имеет своего куратора. Один из собеседников РБК уточнил, что сейчас в управлении создается новый департамент, сотрудники которого займутся взаимодействием с ЛНР и ДНР. Другой источник сообщил, что этот департамент уже сформирован, назначены ответственные за работу с республиками.
ТАСС сообщил 23 апреля о визите Кириенко в Донецк, где он встретился с главами республик. Во время разговора, по словам информированного собеседника агентства, «обсуждались вопросы взаимодействия с республиками Донбасса», после чего Кириенко вернулся в Москву.
Турчак посетил ДНР ранее, в начале апреля. Вместе с Пушилиным он водрузил флаг России и Красное знамя в населенном пункте Розовка в Запорожской области на Украине. На видеозаписи видно, как Пушилин снимает украинский флаг и устанавливает вместо него Красное знамя, секретарь генерального совета ЕР вещает на этом же здании российский флаг. Присутствовавшие при установке флагов военнослужащие, заявили, что «большая Россия здесь навсегда».
Мариуполь оказался в зоне боевых действий почти с самого начала российской военной операции на Украине, которая проводиться с 24 февраля. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в конце марта о начале штурма Мариуполя, к середине апреля он заявил, что российские силы установили контроль над 98% города. В российском Минобороны в середине апреля рассказали об окружении оставшихся украинских военных. Спустя около недели, 21 апреля, министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту о взятии города. Владимир Путин при этом поручил отменить штурм комбината «Азовсталь», где находятся украинские силы.