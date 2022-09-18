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Берлускони призвал сделать ЕС «военной державой мирового класса»

Берлускони призвал сделать ЕС «военной державой мирового класса» из-за Китая и коммунизма
Около 2 млрд человек в наши дни живут при коммунизме, однако такой строй не гарантирует политических прав, а оппозиция подавляется, заявил Берлускони. Он добавил, что Китай стал угрозой для европейских стран
Фото: Giorgio Cosulich / Getty Images News
Фото: Giorgio Cosulich / Getty Images News

Европейские страны должны обезопасить себя от возможных нападений со стороны Китая, коммунизм в котором приносил странам «только нищету, террор и смерть». Об этом заявил лидер партии «Вперед, Италия», бывший итальянский премьер Сильвио Берлускони во время своего видеообращения, передает L'Unione Sarda.

«Европа, если она хочет быть в состоянии защитить себя от любых будущих атак, должна стать военной державой мирового класса. Мы, наше правительство, будем работать в Брюсселе, чтобы достичь этого результата», — сказал политик.

Берлускони назвал коммунизм «самой преступной и самой бесчеловечной» системой в истории человечества. В наши дни КНР объединила «древний экспансионизм китайской империи с нынешним коммунистическим глобализмом», продолжил он, указав на возникающий из-за этого риск для западных стран в политическом, военном и экономическом плане.

«Сегодня почти 2 млрд человек все еще живут при коммунистических режимах, где гражданские права не гарантируются, где не гарантируются политические права, где оппозиционеры могут выбирать лишь между изгнанием, тюрьмой или даже кладбищем», — подчеркнул бывший премьер Италии.

Через неделю, 25 сентября, в Италии пройдут досрочные парламентские выборы.

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Сильвио Берлускони

политик, бизнесмен, бывший премьер-министр Италии

29 сентября 1936 года
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