Шольц призвал создать общую систему ПВО Евросоюза

Германия намерена поддержать усилия Евросоюза по созданию собственных сил быстрого реагирования, независимых от НАТО, и развертыванию европейской системы противовоздушной обороны

Олаф Шольц (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время своего выступления в Карловом университете в Праге призвал европейские страны к созданию общей системы противовоздушной обороны, передает Financial Times.

Как отмечает издание, в своем выступлении Шольц обратился к необходимости сделать Европу более «суверенной», способной лучше защищаться от внешней угрозы на фоне военных действий на Украине и более эффективно противостоять конкуренции со стороны таких стран, как Китай.

По его словам, Германия намерена сделать «существенные» инвестиции в противовоздушную оборону в ближайшие годы. Берлин пригласит все остальные европейские страны к участию в проекте.

«Нам предстоит многое наверстать в Европе в сфере защиты от воздушных и космических угроз», — подчеркнул Шольц.

Также канцлер ФРГ пообещал приложить все усилия к тому, чтобы силы быстрого реагирования Евросоюза были развернуты в запланированные сроки, к 2025 году.

В конце марта, на фоне военных действий на Украине, страны Евросоюза впервые в истории согласовали общую оборонную стратегию «Стратегический компас». Ключевыми новыми элементами «Стратегического компаса» стали десять пунктов, среди которых было и создание сил быстрого развертывания Евросоюзом численностью до 5 тыс. военнослужащих, которые будут готовы реагировать на «различные виды кризисов».

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С критикой возможного появления собственных вооруженных сил у Евросоюза выступает блок НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг еще в марте 2015 года указывал, что важно избегать «дублирования» сил НАТО. В сентябре 2021 года он заявил, что любая попытка ослабить связь между Евросоюзом и США после появления у ЕС собственной армии способна «расколоть» Европу. «Я приветствую дополнительные усилия Европы в области обеспечения обороны, но нечто подобное никогда не сможет заменить НАТО. И мы должны убедиться, что Европа и Северная Америка будут держаться вместе. Любая попытка ослабить связь между ними не только ослабит НАТО, но и расколет Европу», — объяснял он позицию альянса.