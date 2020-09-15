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YouTube запустил конкурента TikTok

Пока сервис YouTube доступен только пользователям из Индии. В конце июня власти этой страны заблокировали TikTok
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Фото: Toby Melville / Reuters
Фото: Toby Melville / Reuters

Видеохостинг YouTube запустил сервис коротких видео YouTube Shorts. Об этом YouTube объявил в своем официальном блоге.

В новом сервисе, как и в TikTok, можно снимать 15-секундные видео, на которые можно наложить музыку из YouTube.

Приложение будет доступно для пользователей устройств на ОС Android, позднее его пообещали запустить и для владельцев устройств с операционной системой iOS.

На этапе тестирования Shorts будет работать только в Индии. В конце июня власти этой страны заблокировали TikTok и ряд других китайских приложений, в том числе соцсеть WeChat, браузер UC и игру Clash of Kings. Свое решение они объяснили тем, что работа этих приложений наносит «ущерб суверенитету и целостности» страны, угрожает ее безопасности и общественному порядку.

Reuters назвал Oracle покупателем TikTok вместо Microsoft
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Фото: Xinhua / Global Look Press

В ноябре прошлого года аналогичный TikTok сервис также запустил Instagram. Приложение получило название Reels. На этапе тестирования оно было доступно только в Бразилии, в августе 2020 года его запустили в 50 странах, среди которых США, Великобритания, Франция, Австралия и Япония.

Запуск аналога сервиса Shorts от YouTube происходит на фоне конфликта американских властей с владельцем TikTok. В США полагают, что китайское приложение может передавать конфиденциальные данные пользователей властям Китая.

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В связи с этим президент США Дональд Трамп потребовал продать американский сегмент TikTok местной компании до 15 сентября. В обратном случае приложение «выйдет из бизнеса», пригрозил он. Кроме того, компания ByteDance, которой принадлежит сервис, в течение 90 дней должна продать все активы в США и уничтожить собранные ею личные данные пользователей.

О намерении приобрести TikTok заявила Microsoft. Однако ей ByteDance продавать приложение отказалась. По данным источников Reuters, вместо нее качестве компания в качестве покупателя выбрала ИТ-корпорацию Oracle.

Автор: Виктория Полякова
Теги: YouTube, TikTok
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