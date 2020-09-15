YouTube запустил конкурента TikTok

Пока сервис YouTube доступен только пользователям из Индии. В конце июня власти этой страны заблокировали TikTok

Фото: Toby Melville / Reuters

Видеохостинг YouTube запустил сервис коротких видео YouTube Shorts. Об этом YouTube объявил в своем официальном блоге.

В новом сервисе, как и в TikTok, можно снимать 15-секундные видео, на которые можно наложить музыку из YouTube.

Приложение будет доступно для пользователей устройств на ОС Android, позднее его пообещали запустить и для владельцев устройств с операционной системой iOS.

На этапе тестирования Shorts будет работать только в Индии. В конце июня власти этой страны заблокировали TikTok и ряд других китайских приложений, в том числе соцсеть WeChat, браузер UC и игру Clash of Kings. Свое решение они объяснили тем, что работа этих приложений наносит «ущерб суверенитету и целостности» страны, угрожает ее безопасности и общественному порядку.