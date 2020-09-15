YouTube запустил конкурента TikTok
Видеохостинг YouTube запустил сервис коротких видео YouTube Shorts. Об этом YouTube объявил в своем официальном блоге.
В новом сервисе, как и в TikTok, можно снимать 15-секундные видео, на которые можно наложить музыку из YouTube.
Приложение будет доступно для пользователей устройств на ОС Android, позднее его пообещали запустить и для владельцев устройств с операционной системой iOS.
На этапе тестирования Shorts будет работать только в Индии. В конце июня власти этой страны заблокировали TikTok и ряд других китайских приложений, в том числе соцсеть WeChat, браузер UC и игру Clash of Kings. Свое решение они объяснили тем, что работа этих приложений наносит «ущерб суверенитету и целостности» страны, угрожает ее безопасности и общественному порядку.