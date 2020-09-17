Правительство увеличит расходы на выборы в Госдуму до 16 млрд руб

Правительство дополнительно направит Центризбиркому в 2021 году свыше 4 млрд руб. из средств федерального бюджета на проведение выборов в Госдуму. Таким образом, общие расходы на думские выборы возрастут до 16,6 млрд руб

Фото: duma.gov.ru

Расходы федерального бюджета на деятельность Центризбиркома в 2021 году вырастут на 27,4% по сравнению с запланированными действующим законом о бюджете и достигнут 20,2 млрд руб., следует из пояснительной записки к законопроекту «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (есть у РБК). Резкий рост бюджетных ассигнований ЦИК связан с проведением выборов в Госдуму восьмого созыва в следующем году.

Правительство дополнительно направит ЦИКу свыше 4 млрд руб. на подготовку и проведение выборов депутатов Госдумы, следует из документа. Таким образом, учитывая уже зарезервированные 12,557 млрд руб. общие расходы на проведение думских выборов возрастут до 16,6 млрд руб. Для сравнения на прошлые думские выборы 2016 года было потрачено меньше бюджетных средств — 10,3 млрд руб.

Всего на будущий год Минфин выделит ЦИКу 20,2 млрд руб., на 2022 — 3,98 млрд руб, на 2023 — 23,86 млрд, следует из проекта госбюджета. Помимо проведения выборов в нижнюю палату, дополнительно выделены средства на эксплуатацию системы ГАС «Выборы» (в 2021 году — на 424 млн руб) и на подготовку к президентским выборам — в 2023 году на эту цель уже забюджетировано 19,8 млрд руб.

РБК направил запросы в пресс-службы Минфина, Центризбиркома и Госдумы.