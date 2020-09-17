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Выборы в Госдуму ,  
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Правительство увеличит расходы на выборы в Госдуму до 16 млрд руб

Правительство дополнительно направит Центризбиркому в 2021 году свыше 4 млрд руб. из средств федерального бюджета на проведение выборов в Госдуму. Таким образом, общие расходы на думские выборы возрастут до 16,6 млрд руб
Фото:duma.gov.ru
Фото: duma.gov.ru

Расходы федерального бюджета на деятельность Центризбиркома в 2021 году вырастут на 27,4% по сравнению с запланированными действующим законом о бюджете и достигнут 20,2 млрд руб., следует из пояснительной записки к законопроекту «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (есть у РБК). Резкий рост бюджетных ассигнований ЦИК связан с проведением выборов в Госдуму восьмого созыва в следующем году.

Правительство дополнительно направит ЦИКу свыше 4 млрд руб. на подготовку и проведение выборов депутатов Госдумы, следует из документа. Таким образом, учитывая уже зарезервированные 12,557 млрд руб. общие расходы на проведение думских выборов возрастут до 16,6 млрд руб. Для сравнения на прошлые думские выборы 2016 года было потрачено меньше бюджетных средств — 10,3 млрд руб.

Всего на будущий год Минфин выделит ЦИКу 20,2 млрд руб., на 2022 — 3,98 млрд руб, на 2023 — 23,86 млрд, следует из проекта госбюджета. Помимо проведения выборов в нижнюю палату, дополнительно выделены средства на эксплуатацию системы ГАС «Выборы» (в 2021 году — на 424 млн руб) и на подготовку к президентским выборам — в 2023 году на эту цель уже забюджетировано 19,8 млрд руб.

РБК направил запросы в пресс-службы Минфина, Центризбиркома и Госдумы.

В 2019 году по направлению «Центральная избирательная комиссия» исполнено 4,27 млрд руб. расходов (96% утвержденных на год ассигнований).

В 2020 году, однако, расходы на ЦИК должны составить 21,64 млрд руб. (согласно плану на 1 августа), в январе-июле они составили 15,84 млрд руб., что связано с проведением выборов в этом году.

Изначально проект бюджета на 2020-2022 годы предусматривал, что финансирование Центризбиркома в 2021 году составит 15,8 млрд руб.

В пояснительной записке отмечается, что в целом по сравнению с объемами, утвержденными текущим федеральным бюджетом, ассигнования ЦИК в 2021 году увеличены на 4 млрд 345,5 млн руб., в 2022 году — уменьшены на 314,4 млн рублей, в 2023 году по сравнению с объемами, предусмотренными законопроектом на 2022 год, увеличены на 19 млрд 876 млн рублей.

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При этом в 2021 году предусмотрено и сокращение средств для ЦИК. Во-первых, на автотранспорт членов комиссии будет выделено на 113 млн руб. меньше, чем было заложено в предыдущем проекте бюджета. На закупку товаров, работ и услуг для комиссии в 2021 году планируется выделить на 34,9 млн. руб. меньше, чем планировалось раньше, в 2022 году — на 150,1 млн. руб меньше. По статье «оплата труда сотрудников в связи с пропуском (отказом) от индексации» в 2021-2022 годах финансирование уменьшится на 17 млн и 68,9 млн руб. соответственно. В 2023 году статья расходов увеличится на 68,9 млн руб.

Авторы
Юлия Старостина, Иван Ткачёв, Евгения Кузнецова
При участии
Елизавета Антонова
ЦИК Бюджет выборы Госдума Минфин
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