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Политика ,  
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Трамп назвал шорт-лист кандидатов на смену Болтону
Президент США особо выделил помощника Майка Песа Кейта Келлога, однако с окончательной кандидатурой пока не определился
Фото: Evan Vucci / AP

Дональд Трамп сообщил, что сейчас рассматривает пять кандидатов на должность советника по национальной безопасности вместо отправленного в отставку Джона Болтона. Журналистам на борту президентского самолета он назвал помощника вице-президента Майка Пенса Кейта Келлога, бывшего заместителя Болтона Рика Уодделла, заместителя министра энергетики по вопросам ядерной безопасности Лизу Гордон-Хэгерти, главу Центра политики и безопасности Фреда Фритца, а также спецпредставителя президента по ситуации с заложниками Роберта О Брайена, сообщает CBS.

Особо Трамп при этом отметил Келлога. «Я люблю его, потому что он с нами с самого начала», отметил президент. Комплимента от президента удостоился и Уодделл.

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Сразу после отставки Болтона Трамп пообещал определиться с его преемником за неделю, однако изначально круг кандидатов на освободившуюся должность был достаточно широким. В какой-то момент президент заявил, что речь идет о 15 возможных претендентах. «Много людей хочет получить эту работу. Это отличная работа и очень простая, потому что все равно все решения принимаю я», — заявил Трамп в минувшую субботу.

Должность советника президента США по национальной безопасности стала вакантной на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке после атаки дронов на месторождение в Саудовской Аравии. Глава Государственного департамента Майк Помпео обвинил в случившемся Иран, однако сам Трамп от резких оценок воздержался.

Президент США объявил об отставке Болтона с поста советника по национальной безопасности 10 сентября из-за существующих с ним разногласий. Этот пост Болтон занимал с апреля 2018 года.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Джон Болтон, Дональд Трамп
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