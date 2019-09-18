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Атака дронов на Saudi Aramco ,  
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Эр-Рияд покажет задействованное в атаке на Saudi Aramco оружие из Ирана
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Минобороны Саудовской Аравии в среду, 18 сентября, на специальном брифинге представит иранское оружие, которое использовалось во время атаки по объектам нефтяной компании Saudi Aramco, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление министерства.

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Объекты Saudi Aramco были атакованы беспилотниками 14 сентября, после нападения добыча нефти в стране сократилась более чем на 50%, из-за чего цены на нефть выросли почти на 20% в ходе торгов в понедельник. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские постанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах».

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что за атакой стоит Иран. Президент Дональд Трамп не стал говорить, кого Вашингтон считает ответственным, объяснив, что хочет сверить имеющуюся информацию с Эр-Риядом.

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По данным источников CBS News, атаку провели из южной части Ирана, собеседники телеканала CNN говорили, что дроны запустили с иранской базы близ границы с Ираком.

Теги: Саудовская Аравия, Saudi Aramco
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