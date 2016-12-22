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Зюганов обратился к Путину после выборов губернатора Приморья
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Зюганов обратился к Путину после выборов губернатора Приморья
Политика, 12:18
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Зюганов обратился к Путину после выборов губернатора Приморья
Лидер КПРФ обратился к Владимиру Путину с требованием создать комиссию по расследованию фальсификаций на выборах в Приморье. Он назвал происходящее там криминальным беспределом
Геннадий Зюганов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов заявил о криминальном беспределе на выборах в Приморском крае и потребовал, чтобы президент Владимир Путин вмешался в ситуацию. Об этом Зюганов заявил на брифинге в Госдуме, аудиозапись его выступления поступила в РБК.

​«Мы требуем, чтобы президент, который является гарантом Конституции, срочно своим указом создал комиссию. В нее готовы войти депутаты всех фракций Госдумы, члены ЦИК. Потому что тот исполняющий обязанности, который там сидит [в администрации Приморья], по сути дела, проводит уголовные выборы. Мы подготовили материалы для расследования в Следственный комитет, в полицию и прокуратуру. Я переговорил со всеми силовиками, кремлевскими руководителями и [главой ЦИК Эллой] Памфиловой. Они, я уверен, откликнутся», — сказал Зюганов.

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Он пообещал также 22 сентября провести общероссийскую акцию протеста. «Тема приморских выборов будет центральной. Сейчас на площади рядом с администрацией во Владивостоке народ требует честных и достойных выборов и реального подсчета», — уточнил лидер КПРФ. «На выборах в Приморье мы получили криминальный беспредел», — подытожил результаты подсчета голосов Зюганов.

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По его словам, коммунисты уже собрали протоколы подсчета голосов на избирательных участках и готовы предъявить их в качестве доказательств. «Мы докажем на любом суде, мы подготовили все иски, в том числе в прокуратуру, Следственный комитет и в ЦИК. У нас есть 100% документы, доказывающие реальные результаты на этих выборах», — заверил он.

Лидер КПРФ обвинил краевую избирате​льную комиссию в том, что она «всю ночь» фальсифицировала результаты выборов, а в этом ей помогали правоохранительные органы. ​«Самое удивительное, что была задействована полиция. Они все делали, чтобы сломать выборную кампанию. Просто по 1,5-2 тыс. голосов вкидывали, ликвидировали все голоса, которые были поданы за нашего кандидата», — рассказал Зюганов.​

Голосование в первом туре на выборах губернатора Приморья, которое состоялось 9 сентября, победителя не выявило, более 50% голосов не набрал ни один из кандидатов. Второй тур выборов прошел 16 сентября, для победы было достаточно простого большинства голосов.

После обработки 50% протоколов лидировал с результатом 52,38% кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Единоросс и врио губернатора Андрей Тарасенко шел со значительным отставанием (45,05%). Лидерство Ищенко сохранялось и после подсчета 97,87% протоколов: он набирал 50,37% (241 тыс. голосов), Тарасенко — 47,11% (225,5 тыс​. голосов).

Однако после подсчета 99,1% протоколов оказалось, что с результатом 49,55% лидирует единоросс, а коммунист отстает почти на 1,5% (48,06%).

Утром 17 сентября в Кремле не стали подробно комментировать ситуацию на выборах в Приморье, Дмитрий Песков посоветовал ориентироваться на мнение Центризбиркома. Глава ЦИК Элла Памфилова пообещала послать в регион специальную комиссию. Ищенко объявил о бессрочной голодовке в знак протеста.

Авторы: Елизавета Антонова, Владислав Гордеев.
Теги: Геннадий Зюганов , Приморский край , Комиссия
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