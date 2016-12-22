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Не наш «Бук»: что Минобороны рассказало о сбитом над Донбассом Boeing
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Не наш «Бук»: что Минобороны рассказало о сбитом над Донбассом Boeing
Крушение Boeing в Донбассе, 00:03
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Не наш «Бук»: что Минобороны рассказало о сбитом над Донбассом Boeing
Сбившая в 2014 году малайзийский Boeing рейса MH17 зенитная ракета с 1986 года находилась на территории Украины, заявили в Минобороны России. Это нельзя считать доказательством причастности Киева к катастрофе, говорят эксперты
Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

В понедельник, 17 сентября, Минобороны представило «неопровержимые доказательства» непричастности России к крушению малайзийского Boeing 777 под Донецком в июле 2014 года.

На экстренно созванном брифинге представители ведомства продемонстрировали прежде секретные документы. По данным Минобороны, сбившая летевший в Куала-Лумпур лайнер ракета для комплекса «Бук» была изготовлена 24 декабря 1986 года на Долгопрудненском научно-производственном предприятии (Подмосковье) и 29 декабря того же года была доставлена на Украину, в войсковую часть 20/152. Это 223-я зенитная ракетная бригада, как пояснили представители Минобороны, она входила в состав Прикарпатского военного округа и дислоцировалась в Тернопольской области УССР. 

Видео: РБК

Бригада на территорию России никогда не выводилась, утверждают в Минобороны​. Более того, ее части «начиная с 2014 года неоднократно привлекались к так называемой антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях», подчеркнул представитель российского ведомства. Также журналистам включили запись перехваченных телефонных разговоров, во время которых украинские военные якобы обсуждают возможность сбить «еще один малайзийский Boeing».

В Минобороны также назвали фальсификацией видеоролики транспортировки комплекса «Бук» по территории Украины, фигурировавшие в докладе международной Объединенной следственной группы, которая расследует эту катастрофу.

Минобороны рассказало о происхождении сбившей Boeing над Донбассом ракеты
Политика

После демонстрации материалов представители нескольких российских СМИ — «Первого канала», НТВ, «России сегодня», «Комсомольской правды» и «Известий» — получили возможность задать вопросы, на которые военные ответили. Вопросы журналистов других медиа, в том числе РБК, были проигнорированы — представители Минобороны покинули пресс-центр.

Лайнер рейса MH17, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года на востоке Украины, на борту находились 298 человек, в основном граждане Нидерландов, все они погибли. Стороны конфликта на востоке Украины обвинили друг друга в произошедшем.

В 2014 году в Нидерландах была сформирована Объединенная следственная группа, в которую вошли представители этой страны, а также Бельгии, Австралии, Украины, Малайзии.

В 2017 году Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина подписали соглашение, в котором подтвердили свою приверженность сотрудничеству по вопросу наказания виновных в крушении Boeing.

В мае 2018 года Объединенная следственная группа представила доклад о том, что в ходе расследования подтвердилась информация о поражении самолета из «Бука», принадлежащего российской 53-й зенитной ракетной бригаде, дислоцированной в Курской области. На основе этих материалов в голландском суде должен пройти международный процесс по делу о катастрофе Boeing.

Можно ли новые доказательства считать доказательствами

Ни представленные на брифинге документы, ни воспроизведенные телефонные переговоры верифицировать невозможно, заявил РБК заместитель начальника Института политического и военного анализа Александр ​Храмчихин. «На самом деле все это давно превращено в гротеск. Очевидно, что все равно никто ничего не выявит», — считает он.

Реальными доказательствами можно считать записи работы РЛС пусковой установки по цели в момент пуска, поясняет эксперт. «Плюс фотографии пусковой установки в момент пуска. Ничего этого нет», — подытожил собеседник РБК.

Вполне возможно, что представленные Минобороны документы подлинные, считает основатель группы расследователей Сonflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левиев. «Они выглядят правдоподобно и оформлены, на наш взгляд, правильно. Но из этих документов не следует, что Boeing сбили именно украинские силы», — говорит он. Упоминаемая Минобороны 223-я бригада в день катастрофы Boeing находилась не в Донецкой и не в Луганской, а в Полтавской области, подчеркивает Левиев.

Основатель Bellingat Элиот Хиггинс написал в своем Twitter, что брифинг Минобороны впечатлит только «очень тупых людей». Он добавил, что в российском Минобороны, заявляя о фальсификации видеоматериалов о движении «Бука», «неправильно сопоставили тени и объекты» из-за низкого качества использованной Минобороны записи.

Ранее представители российского Минобороны говорили про расположенный в Авдеевке 156-й украинский зенитный полк, напоминает Левиев. «Российские военнослужащие в качестве доказательств приводили спутниковые снимки: мол, за несколько дней до катастрофы Boeing их «Бук» стоит на базе в Авдеевке, а после катастрофы — «Бука» уже нет», — говорит эксперт.

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Левиев также обращает внимание, что в 2008 году на Украине был скандал из-за того, что Киев годом ранее продал вооружение, в том числе комплексы «Бук», Грузии. В статье «Известий» от 2008 года отмечается, что проданные Грузии «Буки» были приписаны к 223-й бригаде. Поставленные комплексы «Бук» вместе с ракетами располагались на базе около города Сенаки, говорит Левиев. Эта база в ходе войны 2008 года была взята российскими вооруженными силами, и все комплексы достались России, напомнил он.

«То есть вполне возможно, что документы Минобороны правдивы, ракета действительно поставлялась на Украину, в дальнейшем была продана Грузии, а после войны 2008 года оказалась на территории России», — подытожил основатель CIT.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявление Минобороны РФ об «украинском следе» в катастрофе МН17 назвал «очередным фейком».

Почему о доказательствах объявлено сейчас

Возможно, этот экстренный брифинг — попытка перебить поток новостей, связанных с делом об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, предполагает Храмчихин.

5 сентября британская полиция назвала россиян Руслана Боширова и Александра Петрова подозреваемыми в этом преступлении и офицерами российской военной разведки (ГРУ). Они в эфире RT свою причастность к отравлению Скрипалей отрицали и называли себя туристами. В минувшую пятницу Международная группа расследователей Bellingcat и российское онлайн-издание The Insider опубликовали копии служебных документов ФМС с паспортными данными Петрова и заявлением о предоставлении ему документа, удостоверяющего личность. По данным расследователей, паспортное досье Петрова имеет штамп «сведений не давать» и код 195-79-66. Двое журналистов иностранных СМИ смогли дозвониться по телефонному номеру из документов ФМС, касающихся Петрова​, и им ответили, что это номер Минобороны России.

Глава Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко с предположением Храмчихина не согласен. Минобороны занялось поиском ракеты после того, как ее номер — 8 86 8720 — обнародовала Объединенная следственная группа. «Это занимает время. Когда они собрали всю необходимую информацию, то и дали брифинг», — считает он.

Какие версии выдвигались Россией

В 2014 году Следственный комитет России заявлял о получении доказательств причастности к крушению Boeing украинского военного самолета Су-25. В ведомстве рассказывали, что российским следователям удалось встретиться с бывшим украинским военнослужащим, уехавшим в Россию. «У следователей не возникло сомнений в искренности и осведомленности свидетеля», — утверждал тогда представитель СК Владимир Маркин.

По его словам, правдивость показаний неназванного военнослужащего подтвердило и исследование на полиграфе. Из показаний украинца следовало, что он лично видел, как перед вылетом самолет украинского летчика Волошина был снаряжен ракетами «воздух — воздух» типа Р-60, которыми в обычных условиях при осуществлении боевых вылетов самолеты Су-25 не снаряжались, так как у представителей народного ополчения на вооружении нет авиации. В СК также утверждали, что по возвращении самолета на аэродром свидетель увидел, как ракеты в снаряжении самолета уже отсутствовали, и отчетливо услышал слова летчика Волошина: «Он — самолет — оказался не в то время и не в том месте». По словам Маркина, эти показания совпали «с теми данными, которые имелись у следователей из других источников».

В октябре 2015 года концерн «Алмаз-Антей» сообщил об итогах собственного расследования произошедшего. В концерне заключили, что самолет был сбит ракетой, которая не используется российскими военными, запущенной с территории, которая не контролировалась ни одной из сторон конфликта в Донбассе.

В сентябре 2016 года в Минобороны заявили, что находящийся в Ростовской области радиолокационный комплекс не зафиксировал посторонних объектов вблизи маршрута полета малайзийского Boeing. Следовательно, ракета «Бук» не могла быть запущена противостоящими Киеву силами, заключили тогда в ведомстве.

Автор: Инна Сидоркова.
Теги: «Боинг» , «Бук» , Игорь Конашенков , Минобороны , Украина
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