«Коммерсантъ» узнал о вручении повесток десяткам мигрантов в Москве

Десяткам получившим гражданство России мигрантов выдали повестки в военкомат для постановки на учет после рейда в Москве, пишет газета. Накануне следователь-криминалист сообщал о проверках в Серпухове и Чехове в Подмосковье

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Военные следователи и представители УВД по Восточному административному округу (ВАО) Москвы провели миграционный рейд, по итогам которого десяткам иностранцев, недавно получившим гражданство России, вручили повестки в военкомат для постановки на учет, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, рейды проводились на автовокзале рядом с метро «Щелковская», овощебазе и в хостелах в ВАО.

РБК направил запрос в ГВСУ СК по Москве и столичное ГУ МВД.

Накануне следователь-криминалист Артем Ковалев рассказал о рейдах в подмосковных Серпухове и Чехове, в результате которых десять мигрантов получили повестки.

8 августа президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении гражданства за непостановку на воинский учет. МВД теперь обязано предоставить сведения о мужчинах, получивших положительное решение о приеме в российское гражданство и ожидающих процедуры принесения присяги.

Ранее в Госдуме предложили ввести двухлетнюю службу в армии для мигрантов, получивших гражданство России. Также МВД уполномочили выдворять иностранцев за ряд правонарушений.