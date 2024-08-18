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«Коммерсантъ» узнал о вручении повесток десяткам мигрантов в Москве

«Ъ»: десяткам мигрантов вручили повестки после рейдов в Москве
Десяткам получившим гражданство России мигрантов выдали повестки в военкомат для постановки на учет после рейда в Москве, пишет газета. Накануне следователь-криминалист сообщал о проверках в Серпухове и Чехове в Подмосковье
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Военные следователи и представители УВД по Восточному административному округу (ВАО) Москвы провели миграционный рейд, по итогам которого десяткам иностранцев, недавно получившим гражданство России, вручили повестки в военкомат для постановки на учет, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, рейды проводились на автовокзале рядом с метро «Щелковская», овощебазе и в хостелах в ВАО.

РБК направил запрос в ГВСУ СК по Москве и столичное ГУ МВД.

Накануне следователь-криминалист Артем Ковалев рассказал о рейдах в подмосковных Серпухове и Чехове, в результате которых десять мигрантов получили повестки.

8 августа президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении гражданства за непостановку на воинский учет. МВД теперь обязано предоставить сведения о мужчинах, получивших положительное решение о приеме в российское гражданство и ожидающих процедуры принесения присяги.

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Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / ТАСС

Ранее в Госдуме предложили ввести двухлетнюю службу в армии для мигрантов, получивших гражданство России. Также МВД уполномочили выдворять иностранцев за ряд правонарушений.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
При участии
Ольга Ваганова
Россия МВД Следственный комитет мигранты повестки
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