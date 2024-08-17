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Общество ,  
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СК выявил 10 бывших мигранов-уклонистов после рейда в Подмосковье

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Следователи в ходе рейдов в подмосковных Серпухове и Чехове нашли десять иностранцев, которые ранее получили российское гражданство, но не встали на воинский учет, сообщил следователь-криминалист Артем Ковалев.

Рейды проходили несколько дней. Следователи и сотрудники Госавтоинспекции проверяли документы граждан в общественных местах. «В ходе проведения мероприятий выявлено десять [натурализованных граждан]», — рассказал Ковалев «РИА Новости», добавив, что их направили в военные комиссариаты для постановки на воинский учет.

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Фото:«Комсомольская Правда» / Global Look Press

В начале августа президент Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства в случае отказа от постановки на воинский учет. МВД обязали передавать сведения о мужчинах, которым одобрили получение российского паспорта.

Власти заговорили об ужесточении миграционной политики после теракта в подмосковном «Крокусе», который произошел 22 марта. В результате нападения погибли свыше 140 человек, еще более 500 пострадали. Исполнителями атаки были четыре гражданина Таджикистана, они находятся под арестом.

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Теги
Серпухов Чехов Московская область рейды воинский учет
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