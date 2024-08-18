В Польше исключили снятие ограничений на оружие после наступления ВСУ

В Польше исключили разрешение на удары по России после событий в Курской области

События в Курской области не изменят позицию Запада о применении поставленного Украине оружия, считает глава МВД Польши. Источник Reuters рассказал об обеспокоенности США операцией ВСУ с использованием американской техники

Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters

Киев получает «огромные политические выгоды» от военного наступления в Курской области, однако происходящее не меняет позицию Запада о противодействии эскалации конфликта на Украине, заявил в интервью Reuters министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк.

Его попросили ответить на вопрос о возможном изменении позиции Запада по оружию, которое союзники поставляют Украине и запрещают использовать для ударов по территории России из-за рисков эскалации конфликта. «Это наступление не меняет позицию Запада по противодействию эскалации», — ответил он.

С 6 августа продолжаются бои с вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области. Врио губернатора Алексей Смирнов 12 августа утверждал, что ВСУ установили контроль над 28 населенными пунктами, в связи с чем эвакуации подлежат 180 тыс. жителей. По его словам, к тому моменту регион покинули 121 тыс. человек.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер утверждала, что США не были осведомлены о планах ВСУ наступать в Курской области. Вместе с тем она добавила, что Вашингтон поддерживает Киев, «поскольку он защищается от российской агрессии». Представитель Госдепартамента Мэттью Миллер сказал, что Украина самостоятельно принимает решения о целях и проведении каких-либо операций. Премьер-министр Польши Дональд Туск озвучивал аналогичную с Вашингтоном позицию и не придал значения использованию ВСУ западного оружия на территории России.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что Киев вел непубличные переговоры с западными партнерами о планируемой атаке на Курскую область. Он отметил, что «внезапное нападение» на российский регион — это «психологическая тактика» и единственный способ заставить президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Путин охарактеризовал нападение ВСУ на Курскую область как «масштабную провокацию. Он называл среди целей Украины остановить российское наступление в Донбассе, однако, по словам президента, темпы этой операции увеличились в полтора раза.

17 августа источники Reuters сообщили, что дальнейший захват российских деревень и невоенных целей с помощью американского оружия и техники может быть расценен как нарушение договоренностей об их использовании. Ограничения на удары по территории России были установлены для того, чтобы избежать прямого конфликта с участием НАТО, отмечает агентство.