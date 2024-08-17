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Политика ,  
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Reuters узнал, что США ограничили ВСУ в применении оружия под Курском

Reuters: США ограничили ВСУ в применении американской техники под Курском

Соединенные Штаты, которые хоть и заявили, что операция ВСУ в Курской области является «защитным шагом», вместе с этим обеспокоены возможной эскалацией из-за использования в наступлении американского оружия, пишет Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, в Вашингтоне также опасаются «возможных осложнений» по мере продвижения украинских войск вглубь территории России. Один из собеседников агентства уточнил, что если ВСУ начнут захватывать российские деревни и другие невоенные цели, используя американское оружие и технику, это может быть расценено как выход за рамки ограничений, установленных США.

Эти ограничения, по данным Reuters, были установлены для того, чтобы избежать прямого конфликта России и НАТО. В какой момент они были установлены — перед операцией под Курском, или во время ее проведения — агентство не уточняет.

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Политика
Фото:Andrew Harnik / Getty Images

Операция ВСУ в Курской области продолжается уже одиннадцатый день — с 6 августа. К 12 августа украинские войска контролировали 28 населенных пунктов, говорил губернатор Алексей Смирнов. По данным командира спецназа «Ахмат», генерал-майора Апты Алаудинова, ВСУ задействовали 11 тыс. военных.

Президент Владимир Путин счел, что украинская сторона таким образом старается улучшить свои переговорные позиции и оттянуть российские войска с других направлений. Помощник президента России Николай Патрушев считает причастными к этой операции США.

По данным CNN, американская сторона была не в курсе планов Украины, но теперь некоторые чиновники в США ожидают от России «жестокого возмездия», писала The Wall Street Journal. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер говорила, что Вашингтон «не принимал участия в планировании или подготовке этой операции».

При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее заявил, что Киев обсуждал атаку на Курскую область с западными партнерами, но «не на публичном уровне».

Материал дополняется.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
ВСУ Курская область бронетехника оружие Военная операция на Украине
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