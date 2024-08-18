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Политика ,  
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Ленинградский военный округ потребовал с ВСК ₽49,5 млн

К Военно-строительной компании поданы десять исков в суд Петербурга, самый крупный — на 12,6 млн руб. В начале июля экс-главу ВСК арестовали в рамках дела Тимура Иванова

Ленинградский военный округ потребовал взыскать в Арбитражном суде Санкт-Петербурга 49,5 млн руб. с Военно-строительной компании (ВСК), следует из картотеки. Внимание на это обратил ТАСС.

15 августа юридическое лицо округа подало десять исков, три из них приняты к производству: на сумму 12,6 млн руб., на 6,9 млн руб. и на 875,2 тыс. руб. Заседания назначены на начало декабря.

В качестве третьего лица во всех исках указано ФКП «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации». Суть претензий не уточняется.

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Общество
Сергей Сухов

Военно-строительная компания входит в вертикально выстроенную систему Военно-строительного комплекса Минобороны. На сайте ВСК говорится, что она возводит под «ключ» здания, комплексы и специальнык армейские сооружения, занимается реконструкцией исторических объектов. Среди последних работ указаны: реконструкция фортов в Кронштадте, строительство филиалов Нахимовского училища, создание историко-археологического парка «Новый Херсонес».

В июле в Москве в рамках уголовного дела о взяточничестве против бывшего замминистра обороны Тимура Иванова задержали экс-главу ВСК Андрея Белкова. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. «Коммерсантъ» писал, что задержание связано не с его работой в ВСК, а с работой в ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам», которым он руководил до 2021 года.

В том же месяце, сообщали источники РБК, против бывшего начальника филиала «Строительное управление по Центральному военному округу» ВСК Сергея Сухова завели дело о крупном мошенничестве, по которому проходят также сотрудники коммерческих организаций, аффилированнвх с Военно-строительной компанией. Предварительный ущерб источник оценил в 200 млн руб.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Ленинградский военный округ иск в суд Санкт-Петербург
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