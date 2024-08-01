Топ-менеджера Военно-строительной компании арестовали по делу о хищениях

Военные следователи возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении бывшего начальника филиала Военно-строительной компании Сергея Сухова. Ее работу курировал арестованный экс-замминистра обороны Иванов

Сергей Сухов (Фото: Военно-строительный комплекс Министерства обороны Российской Федерации)

В конце июля сотрудники главного военно-следственного управления Следственного комитета (СКР) возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) в отношении Сергея Сухова, бывшего начальника филиала «Строительное управление по Центральному военному округу» Военно-строительной компании. Об этом РБК сообщили два источника, знакомые с материалами дела. Собеседники сообщили, что Сухов был арестован.

Источники рассказали, что по делу также проходят еще несколько сотрудников коммерческих организаций, которые были аффилированы с Военно-строительной компанией и выполняли для нее работы в рамках госконтракта. Предварительный ущерб составил около 200 млн руб., сообщил источник.

РБК направил запросы в пресс-службы Следственного комитета, Военно-строительной компании и Министерства обороны.

Военно-строительная компания входит в вертикально выстроенную систему Военно-строительного комплекса Минобороны. Компания, как указано на сайте, возводит под ключ жилые дома и микрорайоны, в основном для военных и их нужд, занимается и реконструкцией исторических объектов. Среди последних работ указаны: реконструкция фортов в Кронштадте, строительство филиалов Нахимовского училища, создание историко-археологического парка «Новый Херсонес».

К расследованию привлекали еще одного бывшего топ-менеджера Военно-строительной компании Сергея Горского. В 2022 году он занимал должность начальника управления по сопровождению проектов департамента Военно-строительной компании. Позднее он стал генеральным директором ООО СК «Патриот», в создании которого принимал участие экс-руководитель Военно-строительной компании Андрей Белков (занимал должность с апреля 2021-го по март 2022 года).

Компания была зарегистрирована в феврале 2024 года с уставным капиталом 10 тыс. руб., основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий, указано в СПАРК.

В конце июля Тверской районный суд Москвы отправил Белкова под арест по делу о махинациях с покупкой томографа. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 285.4 УК). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы до десяти лет.

Работу компании курировал бывший замминистра обороны Тимур Иванов. В конце апреля Басманный суд Москвы отправил Иванова в СИЗО по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По версии следствия, он вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны.