Экс-глава «Военно-строительной компании» обжаловал арест по делу Иванова

В Тверской суд Москвы поступила апелляция на арест бывшего гендиректора «Военно-строительной компании» (ВСК) Минобороны Андрея Белкова, работу которого курировал бывший замминистра обороны Тимур Иванов, следует из картотеки суда.

Белкова обвиняют по п «б», ч. 2 ст. 285.4 Уголовного кодекса — злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшем тяжкие последствия. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Тимура Иванова задержали в апреля, его отправили под арест. По данным ТАСС, ему вменяют взятку в размере более 1 млрд руб. Следствие полагает, что он получил ее в виде «оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны». Иванов не признал вину.

Белкова задержали 24 июля, на следующий день арестовали. «Военно-строительная компания», которой он руководил, была крупным подрядчиком Минобороны.

По информации «Коммерсанта», задержание Белкова связано не с его работой в ВСК, а с работой в ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам». Он руководил им до 2021 года, потом перешел в ВСК.

Управление по спецобъектам при Белкове заключило контракт на 121 млн руб. о поставке, монтаже и пусконаладке томографа в девятый лечебно-диагностический центр Минобороны в Москве с компанией «Партнер плюс», учредителем которой является знакомая Белкова Елена Ляхович. По версии следствия, реальная стоимость томографа составляла 76 млн руб.