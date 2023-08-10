Патрушев назвал сроки бесплатных поставок российского зерна в Африку

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Россия в ближайшее время бесплатно поставит шести африканским странам от 25 тыс. до 50 тыс. тонн зерна, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

«Мы африканским странам будем поставлять зерно на безвозмездной основе. Пока речь идет о шести странах и об объемах поставок от 25 тыс. до 50 тыс. тонн, сейчас это прорабатывается. Думаю, что в ближайшее время эти поставки будут осуществлены», — сказал министр.

Он уточнил, что объемы могут быть скорректированы в сторону увеличения по ходу уборки урожая в России.

На саммите Россия — Африка президент России Владимир Путин заявил, что бесплатные поставки российского зерна в Африку могут начаться в октябре — ноябре.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал предложение России каплей в море и отметил, что за время зерновой сделки было вывезено 20 млн тонн зерна.

Россия приостановила участие в зерновой сделке 17 июля. По мнению Кремля, российская часть соглашения не была выполнена.

Путин заявлял, что Москва не против участия в соглашении и может вернуться к нему, когда будут выполнены российские условия. Среди них — переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, снятие запрета на доступ в порты и другие.