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Переворот в Нигере ,  
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Страны ЭКОВАС собрались для определения даты интервенции в Нигер

RFI: ЭКОВАС в Гане обсудит дату интервенции в Нигер
Сюжет
Переворот в Нигере
ЭКОВАС сообщило о почти завершенном планировании вторжения в Нигер, военные собрались для уточнения даты начала военной операции. Мятежники в Нигере грозили убить свергнутого президента в случае интервенции
Встреча начальников штабов стран Экономического сообщества стран Западной Африки
Встреча начальников штабов стран Экономического сообщества стран Западной Африки (Фото: Francis Kokoroko / Reuters)

В Гане началась вторая встреча начальников штабов стран Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) для интервенции в Нигер для подавления военного мятежа. Для вторжения все готово, цель этой встречи — выбрать дату наступления, пишет RFI со ссылкой на комиссара организации по связям с общественностью Абделя Фатау Мусу.

Страны ЭКОВАС собрали достаточно резервных сил для проведения операции, организация обладает собственными ресурсами и финансовая помощь с Запада не обязательна, хотя и приветствовалась бы, заявил комиссар. Он отметил решимость государств Западной Африки «откликнуться на зов долга» против «непреклонности военных, находящихся у власти».

«Мы осведомлены о наших задачах и риске. Мы осознаем все возможности и внедряем их на этапе планирования. Планирование практически завершено. На данный момент эта встреча посвящена обязательствам и тому, когда мы начнем выдвигаться», — сказал Абдель Фатау Муса.

Переворот в Нигере произошел 26 июля. Власть захватила группа военных из президентской гвардии, они задержали президента страны Мохамеда Базума и заключили под стражу, назначив новым главой государства начальника гвардии Абдурахмана Чиани. Позже к участникам переворота присоединилось и командование вооруженных сил.

Президента Нигера решили судить по обвинению в государственной измене. Мятежники пригрозили убить его, если какие-либо страны применят силу.

ЭКОВАС призывало военных вернуть власть президенту и выражало надежду на дипломатическое урегулирование ситуации. Вместе с тем организация заверила, что проведет военную операцию, если переговоры не увенчаются успехом.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Нигер ЭКОВАС Гана интервенция
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