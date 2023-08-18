Страны ЭКОВАС собрались для определения даты интервенции в Нигер

ЭКОВАС сообщило о почти завершенном планировании вторжения в Нигер, военные собрались для уточнения даты начала военной операции. Мятежники в Нигере грозили убить свергнутого президента в случае интервенции

Встреча начальников штабов стран Экономического сообщества стран Западной Африки (Фото: Francis Kokoroko / Reuters)

В Гане началась вторая встреча начальников штабов стран Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) для интервенции в Нигер для подавления военного мятежа. Для вторжения все готово, цель этой встречи — выбрать дату наступления, пишет RFI со ссылкой на комиссара организации по связям с общественностью Абделя Фатау Мусу.

Страны ЭКОВАС собрали достаточно резервных сил для проведения операции, организация обладает собственными ресурсами и финансовая помощь с Запада не обязательна, хотя и приветствовалась бы, заявил комиссар. Он отметил решимость государств Западной Африки «откликнуться на зов долга» против «непреклонности военных, находящихся у власти».

«Мы осведомлены о наших задачах и риске. Мы осознаем все возможности и внедряем их на этапе планирования. Планирование практически завершено. На данный момент эта встреча посвящена обязательствам и тому, когда мы начнем выдвигаться», — сказал Абдель Фатау Муса.

Переворот в Нигере произошел 26 июля. Власть захватила группа военных из президентской гвардии, они задержали президента страны Мохамеда Базума и заключили под стражу, назначив новым главой государства начальника гвардии Абдурахмана Чиани. Позже к участникам переворота присоединилось и командование вооруженных сил.

Президента Нигера решили судить по обвинению в государственной измене. Мятежники пригрозили убить его, если какие-либо страны применят силу.

ЭКОВАС призывало военных вернуть власть президенту и выражало надежду на дипломатическое урегулирование ситуации. Вместе с тем организация заверила, что проведет военную операцию, если переговоры не увенчаются успехом.