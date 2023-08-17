ЭКОВАС заявил о готовности ввести войска в Нигер, если дипломатия не сработает

ЭКОВАС заявил о плане ввести войска в Нигер, если дипломатия не сработает

Встреча начальников генштабов ВС государств ЭКОВАС (Фото: Francis Kokoroko / Reuters)

Государства Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) готовы ввести войска в случае провала дипломатического урегулирования в Нигере, конституционный порядок будет восстановлен любыми средствами. Об этом сообщил комиссар по вопросам мира и безопасности ЭКОВАС Абдель-Фатау Мусах, передает Reuters.

Комиссар заявил о готовности ECOWAS «выполнить свой долг», если переговоры не приведут к результату. «Мы войдем в Нигер с нашими контингентом, техникой и ресурсами, чтобы обеспечить восстановление конституционного строя. Если другие партнеры-демократы захотят поддержать нас, милости просим», — сказал Мусах.

Несмотря на это, представитель блока подчеркнул, что ЭКОВАС до сих пор надеется на дипломатическое решение сложившейся ситуации. Он утверждает, что мятежники лишь делают вид, что готовы к переговорам, а также ищут причины для оправдания своих действий.

Заявление было сделано в ходе встречи начальников генштабов ВС государств ECOWAS в Гане после того, как организация приступила к активации своих резервных сил для противостояния Нигеру. Ранее Африканский союз, совместно с ECOWAS осудивший государственный переворот в Нигере, высказался против плана военного вмешательства, предложенного организацией, сообщал Le Monde со ссылкой на источники.

26 июля 2023 года в стране произошел военный переворот. Группа военных из президентской гвардии захватила президента страны Мохамеда Базума и заключила его под стражу, назначив новым главой государства начальника гвардии Абдурахмана Чиани. Позже к участникам переворота присоединилось и командование вооруженных сил.



ЭКОВАС — это региональный союз из 15 государств Западной Африки. Нигер организационно входит и в эту организацию, и в Африканский союз.