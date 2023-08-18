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Война санкций ,  
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Bloomberg узнал о рекордных поставках российского топлива в Бразилию

Bloomberg: Бразилия с февраля активно закупает российское топливо со скидкой
Сюжет
Война санкций
Бразилия за полгода повысила импорт российского топлива с 31,6 до 234,9 барр. в день, закупая его со скидкой. Власти вынуждены сдерживать рост цен на топливо, а потому такая возможность стала благом для них, отмечают аналитики
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Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Бразилия стала активным покупателем российского топлива после присоединения Евросоюза в феврале к нефтяному эмбарго против Москвы. Эта страна уже стала вторым по величине покупателем российского дизельного топлива в мире, уступая только Турции, пишет Bloomberg со ссылкой на сведения Kpler.

Согласно сведениям аналитиков, в январе Бразилия закупала 31,6 барр. российского топлива в день, уже в следующем месяце этот показатель вырос вдвое, до 78,5 барр. ежедневно, в мае — 191,5, а в июле — 188 барр. Эксперты прогнозируют, что в августе объем импорта повысится на 25% месяц к месяцу — до 234,9 барр. в день.

Стоимость российского топлива после введения международных санкций упала, Бразилия получает его на $10–15 за баррель меньше прежнего, считают в Kpler. Для Бразилии возможность получить ее со скидкой — дар, поскольку власти постоянно вынуждены бороться с ростом цены на топливо. Россия с начала лета начала поставлять в Бразилию бензин, но в гораздо меньших объемах, добавляют в Kpler.

Бразилия закупает порядка трети от всего потребляемого ею дизельного топлива из-за неспособности местных НПЗ перерабатывать нефть полностью. В прошлом июле цены на дизельное топливо достигли в этой стране рекордных значений из-за дефицита и превысили цены на бензин. По данным Национального агентства нефти, природного газа и биотоплива, стоимость дизельного топлива на бразильском внутреннем рынке еще в 2021 году выросла более чем на 46%.

«Бразилия является крупнейшим латиноамериканским рынком, поэтому российские нефтепереработчики сосредоточены на поставках в страну», — пояснил ведущий аналитик по сырой нефти в Kpler Виктор Катона.

Аналитики в феврале заметили всплеск поставок российского дизельного топлива и остальных нефтепродуктов в страны Северной Африки. The Wall Street Journal назвала эти государства «ненасытными покупателями». В частности, Марокко закупила в 2021 году около 600 тыс. барр. дизельного топлива, но только за первый месяц этого года его импорт вырос до 2 млн барр. Тунис в 2021-м почти не покупал российские нефтепродукты, но в начале года «поглощал» бензин, лигроин, дизельное топливо и газойль.

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Как указала WSJ, повышенный импорт совпал с наращиванием этими же странами их собственного нефтяного экспорта, что породило опасения по поводу обхода санкций.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Бразилия российская нефть
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