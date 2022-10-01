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В Бразилию поступила первая партия дизельного топлива из России

В Бразилию прибыла первая партия дизельного топлива из России, сообщил в Twitter министр горной промышленности и энергетики страны Адольфу Сашида.

«В порт Сантус из России прибыло около 35 млн литров дизельного топлива», — написал он. Новые поставки, по словам главы министерства, Бразилия ждет в октябре. Таким образом бразильские власти надеются снизить цены на топливо на внутреннем рынке, уточнил он.

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Фото:Дмитрий Дадонкин / ТАСС

Бразилия вела переговоры о закупках дизтоплива с Россией еще в июле. В середине сентября президент страны Жаир Болсонару подтвердил, что они по-прежнему продолжаются. Однако первые договоренности между странами были достигнуты еще летом.Тогда Болсонару рассказывал, что первая партия может прибыть в страну в течение 60 дней.

По данным навигационного портала Vesselfinder, в Сантус прибыл танкер NS Pride, который в начале сентября отбыл из Санкт-Петербурга.

Бразилия импортирует около 30% всего потребляемого ею дизтоплива из-за неспособности местных НПЗ перерабатывать нефть полностью. В июле цены на дизельное топливо там достигли рекордных значений из-за дефицита и превысили цены на бензин. По данным Национального агентства нефти, природного газа и биотоплива, стоимость дизельного топлива на бразильском внутреннем рынке еще в 2021 году выросла более чем на 46%.

Как утверждала газета Forum, Болсонару стремился добиться снижения цен на дизтопливо в преддверии выборов, которые должны пройти в октябре. Он выдвинул свою кандидатуру на второй срок.

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После того как США запретили, а Евросоюз ограничил импорт российской нефти, Москва начала переориентировать поставки на другие рынки. В начале сентября страны G7 договорились ввести потолок цен на российскую нефть. В Москве не раз говорили, что не будут поставлять топливо странам, которые решат это сделать.

Теги
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