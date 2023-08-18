Минобороны подтвердило падение дрона в центре Москвы

Минобороны сообщило о попытке атаки беспилотника в Москве, пострадавших и возгораний нет

Украинский дрон после воздействия средств ПВО изменил траекторию и упал на нежилое здание на Краснопресненской набережной, сообщает Минобороны. Жертв и возгораний нет. Собянин заявил, что обломки БПЛА упали в районе «Экспоцентра»

Около 4:00 мск украинская сторона предприняла попытку «террористической атаки» с применением беспилотника по объектам в Москве и Подмосковье, заявило Минобороны России.

«БПЛА, после воздействия по нему средств поражения ПВО, изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы. Жертв и возгораний нет», — уточняет ведомство.

Ранее о сбитом беспилотнике сообщил столичный мэр Сергей Собянин. Он рассказал, что обломки дрона упали в районе «Экспоцентра» на Краснопресненской набережной.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы уточнял, что в одном из павильонов «Экспоцентра» произошло частичное обрушение наружной стены на площади примерно 30 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет, возгорания не зафиксировано. На месте ЧП происшествия работают экстренные службы.

В районе аэропорта Внуково закрывали воздушное пространство, к 5:00 его открыли. Согласно электронному табло, четыре прибывающих рейса направили в аэропорты Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Минска. Были задержаны вылеты девяти рейсов.

В предыдущий раз о попытке атаки с применением беспилотника в Москве сообщалось утром 11 августа. Тогда Собянин рассказал, что дрон был сбит в районе Карамышевской набережной на западе столицы. В результате никто не пострадал, «серьезных разрушений» также не было, добавил мэр.

Минобороны назвало упавший беспилотник украинским. По информации ведомства, дрон подавили с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Тогда также закрывалось воздушное пространство в районе Внуково.

Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)