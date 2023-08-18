Минобороны подтвердило падение дрона в центре Москвы
Около 4:00 мск украинская сторона предприняла попытку «террористической атаки» с применением беспилотника по объектам в Москве и Подмосковье, заявило Минобороны России.
«БПЛА, после воздействия по нему средств поражения ПВО, изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы. Жертв и возгораний нет», — уточняет ведомство.
Ранее о сбитом беспилотнике сообщил столичный мэр Сергей Собянин. Он рассказал, что обломки дрона упали в районе «Экспоцентра» на Краснопресненской набережной.
ТАСС со ссылкой на экстренные службы уточнял, что в одном из павильонов «Экспоцентра» произошло частичное обрушение наружной стены на площади примерно 30 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет, возгорания не зафиксировано. На месте ЧП происшествия работают экстренные службы.
В районе аэропорта Внуково закрывали воздушное пространство, к 5:00 его открыли. Согласно электронному табло, четыре прибывающих рейса направили в аэропорты Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Минска. Были задержаны вылеты девяти рейсов.
В предыдущий раз о попытке атаки с применением беспилотника в Москве сообщалось утром 11 августа. Тогда Собянин рассказал, что дрон был сбит в районе Карамышевской набережной на западе столицы. В результате никто не пострадал, «серьезных разрушений» также не было, добавил мэр.
Минобороны назвало упавший беспилотник украинским. По информации ведомства, дрон подавили с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Тогда также закрывалось воздушное пространство в районе Внуково.