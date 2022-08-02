Постпред России при ООН направил генсеку данные о «Лепестках» в Донбассе

Дмитрий Полянский (Фото: dpol_un / Telegram)

Российская сторона направила генсеку Организации объединенных наций Антониу Гутерришу и председателю Совета Безопасности ООН, постоянному представителю Китая Чжан Цзюню письмо с дополнительной информацией о минировании украинской стороной населенных пунктов в Донбассе противопехотными фугасными минами (ПФМ-1) «Лепесток», сообщил постпред России при ООН Дмитрий Полянский в Telegram.

«Приложили к нему соответствующие фотоматериалы. Письмо будет распространено в качестве официального документа СБ и ГА (Генеральной Ассамблеи. — РБК) ООН. <...> многие коллеги в ООН спрашивали у нас подробности. Теперь у них есть дополнительная информация для оценки происходящего», — говорится в сообщении.

В конце июля представительство Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации (СЦКК) заявило об обстреле Донецка украинской стороной ракетами с минами «Лепесток»,

Позднее штаб территориальной обороны ДНР публиковал информацию о размещении взрывоопасных предметов на территории некоторых населенных пунктов, а также о случаях получения ранений мирными жителями в результате взрывов. По данным штаба, для активации «Лепестка» нужно нажимное усилие от пяти кг.

Согласно Оттавской конвенции ООН, противопехотные мины запрещено применять и накапливать. В рамках этой программы Украина уничтожала запасы таких мин с 2010-х годов.