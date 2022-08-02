Постпред России при ООН направил генсеку данные о «Лепестках» в Донбассе

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 августа
EUR ЦБ: 63,25 (+0,68) Инвестиции, 01 авг, 16:16
Курс доллара на 2 августа
USD ЦБ: 62,05 (+0,74) Инвестиции, 01 авг, 16:16
Гендиректор «Юником» — о рынке пищевых продуктов и возможности роста Партнерский материал, 10:02
Авианосцы КНР вышли в море перед возможным визитом Пелоси на Тайвань Политика, 09:58
Шольц вступился за Трюдо после упреков в его адрес из-за возврата турбины Политика, 09:55
Российская CRM для малого бизнеса: реальный кейс использования РБК и Мегаплан, 09:52
Аналитики сообщили о снижении цен на недвижимость в «Москва-Сити» Недвижимость, 09:51
Американский боец UFC перенесет операцию после поражения от россиянина Спорт, 09:46
Почему инвесторы скупают бумаги энергетического сектора Pro, 09:46
Военная операция на Украине. Главное Политика, 09:30
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Как изменилась посещаемость матчей в России после введения Fan ID Спорт, 09:30
Цена нефти Brent упала ниже $99 за баррель впервые с 15 июля Инвестиции, 09:27
Ближе к природе: квартал у Москвы-реки с качественной инфраструктурой РБК Стиль и Донстрой, 09:26
Постпред России при ООН направил генсеку данные о «Лепестках» в Донбассе Политика, 09:25
Что нужно знать об обнальной площадке, чтобы не оказаться ее контрагентом Pro, 09:23
Первому чемпиону ОИ Монголии дали 16 лет тюрьмы за убийство друга детства Спорт, 09:01
Военная операция на Украине ,  
0 

Постпред России при ООН направил генсеку данные о «Лепестках» в Донбассе

Дмитрий Полянский
Дмитрий Полянский (Фото: dpol_un / Telegram)

Российская сторона направила генсеку Организации объединенных наций Антониу Гутерришу и председателю Совета Безопасности ООН, постоянному представителю Китая Чжан Цзюню письмо с дополнительной информацией о минировании украинской стороной населенных пунктов в Донбассе противопехотными фугасными минами (ПФМ-1) «Лепесток», сообщил постпред России при ООН Дмитрий Полянский в Telegram.

«Приложили к нему соответствующие фотоматериалы. Письмо будет распространено в качестве официального документа СБ и ГА (Генеральной Ассамблеи. — РБК) ООН. <...> многие коллеги в ООН спрашивали у нас подробности. Теперь у них есть дополнительная информация для оценки происходящего», — говорится в сообщении.

СЦКК сообщил об обстреле Донецка минами «Лепесток»
Политика

В конце июля представительство Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации (СЦКК) заявило об обстреле Донецка украинской стороной ракетами с минами «Лепесток»,

Позднее штаб территориальной обороны ДНР публиковал информацию о размещении взрывоопасных предметов на территории некоторых населенных пунктов, а также о случаях получения ранений мирными жителями в результате взрывов. По данным штаба, для активации «Лепестка» нужно нажимное усилие от пяти кг.

Согласно Оттавской конвенции ООН, противопехотные мины запрещено применять и накапливать. В рамках этой программы Украина уничтожала запасы таких мин с 2010-х годов.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Astrid Stawiarz / Getty Images for LinkedIn «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock У меня низкое давление. Это нормально или стоит звонить в скорую?
Инструкции
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images 6 основ компании, без которых она не выстоит в кризисе-2022
Статьи
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images Злость, отвращение и «разбор полетов»: почему говорить о сексе так сложно
Инструкции
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Компаниям разрешили скрыть бухотчетность. В чем подвох
Статьи
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images «Хуже, чем в детском доме»: каково работать на Уолл-стрит — в 4 пунктах
Статьи
Pro
Ким Бом Су Как паренек из трущоб стал самым богатым корейцем, потеснив главу Samsung
Статьи
Pro
Ричард Брэнсон «Никакого мобильного до 14 лет»: Маск, Гейтс и Безос — о воспитании детей
Статьи
Теги
ООН Дмитрий Полянский Антониу Гутерриш мины
Материалы по теме
СЦКК сообщил об обстреле Донецка минами «Лепесток»
Политика
Брат замминистра инфраструктуры Украины потерял глаз из-за подрыва мины
Политика
Минобороны России заявило о заминированных ВСУ мостах в Сумской области
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter