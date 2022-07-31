СЦКК сообщил об обстреле Донецка минами «Лепесток»

Вооруженные формирования Украины обстреляли Донецк ракетами с противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток». Об этом заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации в Telegram.

По данным ведомства, военные выпустили три ракеты 9М27К3, оснащенные «Лепестком», из реактивной системы залпового огня БМ-27 «Ураган» в 21:25 из села Карловка по Петровскому району Донецка.

«Украинские боевики нанесли ракетный удар по центру города, рассыпав запрещенные противопехотные мины ПМФ-1 «Лепесток» нажимного действия. Местные жители обнаружили множество мин», — заявил штаб территориальной обороны ДНР, передало Донецкое агентство новостей.

Как отметил штаб, «Лепестки» нашли на восьми улицах города. Мэр города Алексей Кулемзин указал на то, что мины обнаружили в районе стадиона «Донбасс Арена».

«Лепесток» — мина, которая устанавливается на землю с помощью средств дистанционного минирования, в том числе РСЗО. Производилась в СССР и состояла на вооружении в армии России, Украины и Белоруссии. Российские войска применяли ее во Второй чеченской войне. С 2010-х годов Украина и Белоруссия занимались уничтожением запасов «Лепестков» в рамках Оттавского договора (Конвенции о запрете противопехотных мин) при финансовой поддержке Евросоюза. Страны завершили программу в 2017 и 2018 годах соответственно. Россия не подписала договор, как и США с Китаем.

28 июля штаб территориальной обороны ДНР обнаружил мины «Лепесток» в девяти местам в Куйбышевской и Киевской районах Донецка, передавало донецкое агентство.