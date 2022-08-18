Работникам «Мосводоканала» выплатили зарплату в ЛНР после жалобы Путину

Москалькова сообщила о выплате зарплат рабочим «Мосводоканала» в ЛНР после жалобы Путину

В ЛНР в июле работали более 1,1 тыс. сотрудников «Мосводоканала», в среднем им заплатили по 139 тыс. руб. за восстановительные работы. Рабочие жаловались на отсутствие зарплат словами «не подозревали, что можем быть обмануты»

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

С сотрудниками «Мосводоканала», направленным в Луганскую народную республику для проведения восстановительных работ, заключили трудовые договоры, им выплачена зарплата, сообщила в Telegram омбудсмен Татьяна Москалькова. Ранее сотрудники предприятия пожаловались на невыплату денег.

«Уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова подтвердила мне, что инцидент исчерпан, люди удовлетворены», — добавила Москалькова.

В Луганске в июле работали 1137 сотрудников «Мосводоканала», суммарно им заплатили более 137,2 млн руб., а в среднем каждый получил 139,6 тыс. руб., рассказала Москалькова со ссылкой на данные предприятия. По ее словам, «Мосводоканал» взял на себя значительный объем работ в регионе, восстановление инфраструктуры продолжается.

Жалобу сотрудников «Мосводоканала» опубликовал в середине августа портал Ura.ru, они обращались к президенту Владимиру Путину. Один из рабочих пояснил, что предприятие направило их в командировку в город Счастье, однако денег сотрудники не получают, работая без трудового договора, соответствующее требование было отклонено руководством.

«Принимая решение приехать на восстановление ЛНР, мы даже не подозревали, что можем быть обмануты, учитывая, какое внимание общественности привлечено к данной проблеме», — заявили сотрудники «Мосводоканала» в видеообращении.

Спустя три дня, 15 августа, Москалькова обратилась с просьбой провести проверку в Генпрокуратуру, призвав в случае необходимости «принять меры по восстановлению прав работников».



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