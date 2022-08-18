Работникам «Мосводоканала» выплатили зарплату в ЛНР после жалобы Путину

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 августа
EUR ЦБ: 60,9 (-0,94) Инвестиции, 16:20
Курс доллара на 19 августа
USD ЦБ: 59,96 (-0,8) Инвестиции, 16:20
Госдума решит вопрос о внеочередном заседании по Украине в понедельник Политика, 18:36
Принудительно, а не добровольно: как решить проблему мусоропереработки Партнерский проект, 18:36
BofA применил «правило 20» к рынку США. Результат не понравится «быкам» Инвестиции, 18:34
Анкара и Киев подписали соглашение о застройке разрушенной инфраструктуры Политика, 18:33
В Литве и Латвии допустили остановку производства из-за цен на энергию Бизнес, 18:30
Россиянина назначили тренером клуба НХЛ Спорт, 18:27
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:25
Прогрессивные штрафы для владельцев дорогих машин: за и против Партнерский проект, 18:13
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Центробанк оценил падение продаж и рост цен в новостройках России Недвижимость, 18:12
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:09
В Балашихе задержали одного из подозреваемых в нападении на трех врачей Общество, 18:07
Почему рассеянный склероз ближе, чем нам кажется Партнерский проект, 17:59
Подделка, кража, оскорбление: что такое культурная апроприация Социальная экономика, 17:54
Россия направила Эстонии ноту протеста из-за сноса памятника Т-34 в Нарве Политика, 17:53
Военная операция на Украине ,  
0 

Работникам «Мосводоканала» выплатили зарплату в ЛНР после жалобы Путину

Москалькова сообщила о выплате зарплат рабочим «Мосводоканала» в ЛНР после жалобы Путину
В ЛНР в июле работали более 1,1 тыс. сотрудников «Мосводоканала», в среднем им заплатили по 139 тыс. руб. за восстановительные работы. Рабочие жаловались на отсутствие зарплат словами «не подозревали, что можем быть обмануты»
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

С сотрудниками «Мосводоканала», направленным в Луганскую народную республику для проведения восстановительных работ, заключили трудовые договоры, им выплачена зарплата, сообщила в Telegram омбудсмен Татьяна Москалькова. Ранее сотрудники предприятия пожаловались на невыплату денег.

«Уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова подтвердила мне, что инцидент исчерпан, люди удовлетворены», — добавила Москалькова.

В Луганске в июле работали 1137 сотрудников «Мосводоканала», суммарно им заплатили более 137,2 млн руб., а в среднем каждый получил 139,6 тыс. руб., рассказала Москалькова со ссылкой на данные предприятия. По ее словам, «Мосводоканал» взял на себя значительный объем работ в регионе, восстановление инфраструктуры продолжается.

Москалькова занялась жалобой работников «Мосводоканала» в Счастье
Политика
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Жалобу сотрудников «Мосводоканала» опубликовал в середине августа портал Ura.ru, они обращались к президенту Владимиру Путину. Один из рабочих пояснил, что предприятие направило их в командировку в город Счастье, однако денег сотрудники не получают, работая без трудового договора, соответствующее требование было отклонено руководством.

«Принимая решение приехать на восстановление ЛНР, мы даже не подозревали, что можем быть обмануты, учитывая, какое внимание общественности привлечено к данной проблеме», — заявили сотрудники «Мосводоканала» в видеообращении.

Спустя три дня, 15 августа, Москалькова обратилась с просьбой провести проверку в Генпрокуратуру, призвав в случае необходимости «принять меры по восстановлению прав работников».

Москва возьмет шефство над Донецком и Луганском
Политика
Фото:Александр Гальперин / РИА Новости

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Leon Neal / Getty Images «Мама, почему мы такие бедные?»: как отвечать на неудобные вопросы детей
Инструкции
Pro
Фото: Christian Keenan / Getty Images Ушел из фирмы — значит, предатель: каково работать в китайских компаниях
Статьи
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Что такое циркадные ритмы и как они помогут стать продуктивнее
Статьи
Pro
Русский авось: как изменился риск-менеджмент крупнейших компаний России
Статьи
Pro
Импортозамещение «из-под палки»: чем грозит отсутствие конкуренции в ИТ
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock Как бренды доходят до абсурда в текстах о себе
Инструкции
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Почему продажа Netflix — лишь вопрос времени
Статьи
Pro
Фото: Harry How / Getty Images Пять упражнений для красивой осанки
Инструкции

В начале июля в Луганск приехал московский мэр Сергей Собянин. Вместе с главой местной администрации Манолисом Пиваловым они подписали декларацию об установлении побратимских связей между городами. «Мы наметили совместно планы по восстановлению Луганска, созданию здесь нормальной мирной жизни», — сказал мэр Москвы.

Собянин также посетил производственную базу «Луганскводы», куда накануне визита мэра прибыли специалисты «Мосводоканала», рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник. Специалисты московской компании сразу начали подготовку к работе в водопроводе Луганска, сообщил Пасченик. По его словам, они говорили, что «горят желанием отремонтировать и проложить как можно больше водоводов».

Москва окажет поддержку не только Луганску, но и двум городам-спутникам — городу Счастье и станице Луганской, сообщал телеканал «Россия 1». В сюжете говорилось, что на базе «Луганского водоканала» создали филиал «Мосводоканала».

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
ЛНР «Мосводоканал» Татьяна Москалькова Зарплаты
Материалы по теме
ФСБ раскрыла количество приехавших из ДНР и ЛНР
Общество
Медведев приехал в ЛНР с руководителями силовиков
Политика
В ЛНР заявили, что на разминирование республики понадобится 20 лет
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter