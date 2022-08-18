Работникам «Мосводоканала» выплатили зарплату в ЛНР после жалобы Путину
С сотрудниками «Мосводоканала», направленным в Луганскую народную республику для проведения восстановительных работ, заключили трудовые договоры, им выплачена зарплата, сообщила в Telegram омбудсмен Татьяна Москалькова. Ранее сотрудники предприятия пожаловались на невыплату денег.
«Уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова подтвердила мне, что инцидент исчерпан, люди удовлетворены», — добавила Москалькова.
В Луганске в июле работали 1137 сотрудников «Мосводоканала», суммарно им заплатили более 137,2 млн руб., а в среднем каждый получил 139,6 тыс. руб., рассказала Москалькова со ссылкой на данные предприятия. По ее словам, «Мосводоканал» взял на себя значительный объем работ в регионе, восстановление инфраструктуры продолжается.
Жалобу сотрудников «Мосводоканала» опубликовал в середине августа портал Ura.ru, они обращались к президенту Владимиру Путину. Один из рабочих пояснил, что предприятие направило их в командировку в город Счастье, однако денег сотрудники не получают, работая без трудового договора, соответствующее требование было отклонено руководством.
«Принимая решение приехать на восстановление ЛНР, мы даже не подозревали, что можем быть обмануты, учитывая, какое внимание общественности привлечено к данной проблеме», — заявили сотрудники «Мосводоканала» в видеообращении.
Спустя три дня, 15 августа, Москалькова обратилась с просьбой провести проверку в Генпрокуратуру, призвав в случае необходимости «принять меры по восстановлению прав работников».
В начале июля в Луганск приехал московский мэр Сергей Собянин. Вместе с главой местной администрации Манолисом Пиваловым они подписали декларацию об установлении побратимских связей между городами. «Мы наметили совместно планы по восстановлению Луганска, созданию здесь нормальной мирной жизни», — сказал мэр Москвы.
Собянин также посетил производственную базу «Луганскводы», куда накануне визита мэра прибыли специалисты «Мосводоканала», рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник. Специалисты московской компании сразу начали подготовку к работе в водопроводе Луганска, сообщил Пасченик. По его словам, они говорили, что «горят желанием отремонтировать и проложить как можно больше водоводов».
Москва окажет поддержку не только Луганску, но и двум городам-спутникам — городу Счастье и станице Луганской, сообщал телеканал «Россия 1». В сюжете говорилось, что на базе «Луганского водоканала» создали филиал «Мосводоканала».