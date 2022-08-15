Москалькова занялась жалобой работников «Мосводоканала» в Счастье

Сотрудники «Мосводоканала», командированные в ЛНР для восстановления инфраструктуры, записали обращение к Путину, в котором пожаловались на невыплату зарплат. Москалькова призвала Генпрокуратуру начать проверку

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить данные о невыплате зарплат сотрудникам «Мосводоканала», которые задействованы в восстановлении инфраструктуры в Луганской народной республике, сообщили РБК в пресс-службе уполномоченного по правам человека. Москалькова также призвала «при необходимости принять меры по восстановлению прав работников».

12 августа издание Ura.ru опубликовало видеообращение находящихся в ЛНР работников «Мосводоканала» к президенту Владимиру Путину. На записи один из сотрудников сообщил, что компания направила их в командировку в город Счастье (власти ЛНР в конце февраля отчитались о его переходе под контроль республики).

Со слов мужчины, сотрудники не получают зарплату и работают без трудового договора, а требование заключить его не было удовлетворено.

«Принимая решение приехать на восстановление ЛНР, мы даже не подозревали, что можем быть обмануты, учитывая какое внимание общественности привлечено к данной проблеме», — заявили сотрудники.

РБК направил запрос в «Мосводоканал» и в администрацию Счастья.