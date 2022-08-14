В парламенте Венгрии сравнили культуру отмены с «духовным убийством»

Спикер парламента Венгрии считает, что представители культуры отмены ссылаются на демократию и права человека, но на самом деле «хотят лишить людей свободы и права» на сохранение веры и традиций

Ласло Кевер (Фото: Matti Matikainen / Newspix24 / Global Look Press)

Председатель Национального собрания (парламента) Венгрии Ласло Кевер раскритиковал феномен культуры отмены (cancel culture), назвав его приверженцев «духовными убийцами». Об этом сообщает Index.hu.

По словам Кевера, сейчас идет «бескровная война» в рамках которой представители культуры отмены «атакуют память людей на Западе». «Их задача состоит в том, чтобы использовать все существующие человеческие различия неестественным образом, противопоставить белого черному, жителя Запада — жителю Востока, мужчину — женщине, молодого — старому, христианина — мусульманину», — считает спикер.

По мнению политика, это — попытка «вызвать у общества амнезию», то есть добиться потери у него памяти, ценностей, осознанности и идентичности, «чтобы всех можно было контролировать, загнать в долги и лишить собственности». Представители культуры отмены ссылаются на демократию и права человека, но на самом деле, убежден Кевер, «хотят лишить нас свободы и права» на сохранение веры, традиций и культуры.

Культура отмены появилась как способ привлечь известного или имеющего влияние человека или группу к ответственности за правовые, социальные, этические нарушения через отказ от поддержки или публичное осуждение.

После начала российской военной операции на Украине ряд российских деятелей культуры столкнулись с отменой своих выступлений или отказами от сотрудничества. Власти России стали говорить, что страна стала жертвой культуры отмены на Западе и указывать на попытки «отменить достижения России» в сфере спорта.

В конце марта президент Владимир Путин заявил, что в западных странах развивается прогрессирующая дискриминация всего, что связано с Россией, сравнив это с действиями нацистов в Германии: «Пресловутая культура отмены превратилась в отмену культуры. Из концертных афиш вымарывают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова. Запрещаются русские писатели и их книги». В России, по словам Путина, представить подобное развитие событий невозможно.