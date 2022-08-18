Медведев призвал европейцев повлиять на «отмороженных политиканов»

Ссылаясь на опрос, но не уточняя его названия, он пишет, что большинство жителей стран Европы не поддерживают разрыв связей с Россией. По мнению Медведева, хотя им и «засрали мозги», европейцы все же осознают невыгодность санкций

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал жителей Европы повлиять на власти своих стран и «призвать их к ответу» за «очевидную глупость» в политике по отношению к России.

Ссылаясь на некий социологический опрос, Медведев заявил в своем Telegram-канале, что «больше половины жителей стран ЕС совсем не горят желанием рвать контакты с Россией». Они, по словам Медведева, хотят нормальных отношений, «российских энергоносителей в котельных», российского рынка для европейских товаров, российских туристов «в своих музеях и кафе».

«Мозги им, конечно, засрали знатно. Но есть предел напору фекалий в пропагандистской фановой трубе. Дальше общественное сознание начинает задыхаться в миазмах циничной лжи, льющейся зловонным потоком на головы уставших европейцев. Когда, как по Оруэллу, холод в батареях — это тепло европейской солидарности, а рост цен в продуктовых магазинах — минимальная плата за сохранение европейской демократии, которая может погибнуть от асфиксии в объятиях русского медведя», — пишет замглавы Совбеза.

Он также утверждает, что в военных действиях на стороне Украины в конфликте с Россией «категорически не хотят участвовать от трех четвертей до 90 процентов граждан ЕС», а санкции против Москвы не готовы поддерживать более половины, а где-то и две трети населения. Медведев объясняет это тем, что европейцы из-за санкций вынуждены терпеть лишения, в то время как российская спецоперация на Украине никому из них лично не навредила. «Именно поэтому четыре кабинета министров в Европе за короткий срок в отставку уже ушли. Туда им и дорога. И это явно не конец. Голоса избирателей — мощный рычаг воздействия даже на самых отмороженных политиканов», — уверен он. Поэтому европейцы не торопятся поддерживать призывы «нищих прибалтов», «оголтелых поляков» «бегущих в НАТО финнов» и других политиков «порвать с Россией все отношения».

Медведев заверил, что Россия хочет сотрудничать и торговать с Европой, но хотела бы увидеть, как жители ЕС «не просто высказывают тихое недовольство действиями своих правительств, но и говорят что-то более внятное». «Выгода очевидна — зимой в компании с Россией гораздо теплее и комфортнее, чем в гордом одиночестве с выключенной газовой плитой и холодной батареей», — заметил он.

Медведев не уточняет, о каком социологическом опросе он говорит.

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Данные некоторых из недавних опросов свидетельствуют о противоположном — например, июньское исследование американского центра Пью показало, что отношение к России после начала боевых действий на Украине ухудшилось во многих странах Европы. В Великобритании, Испании, Франции, Польше, Швеции, Нидерландах, Бельгии и Италии от 50 до 91% опрошенных резко отрицательно высказались о России. В Германии этот показатель составляет 45%, в Греции — 35%. Еще часть жителей этих государств относятся к России «в некоторой степени отрицательно». В Германии 58% граждан в июле поддержали санкции против России, а эта страна — одна из наиболее сильно зависимых от российского газа, из-за роста энергоносителей и продуктов в ФРГ фиксировали рекордную за 50 лет инфляцию.

Еврокомиссия в середине июня публиковала результаты «Евробарометра», согласно которым 80% жителей ЕС поддерживают экономические санкции против России. Проведенный в мае опрос «Альянса демократий» показал, что 55% жителей Европы выступают за разрыв экономических отношений с Москвой.