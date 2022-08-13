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В РПЦ ответили на данные социологов РАН о падении доверия к церкви

Заместитель председателя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, комментируя РБК данные социологов о снижение доверия к Русской православной церкви среди населения, указал, что неясно, что авторы исследования подразумевают под «религиозным населением».

«Я еще не имел возможности изучить эту монографию. Но, конечно, эти цифры вызывают у меня множество вопросов. Сама постановка вопроса об уровне доверия к Русской церкви среди религиозных людей представляется мне странной. Непонятно, кто такие религиозные люди, какую религию они исповедуют и какие критерии используются для определения их религиозности», — отметил Кипшидзе, добавив, что не заметил падения доверия к церкви.

По его мнению, выводы социологов зависят «от очень многих факторов, не всегда связанных с положением и значением церкви в обществе».

Кипшидзе также сообщил, что не видит изменения отношения к РПЦ после февраля.

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Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

Опрос, о котором идет речь, содержится в монографии Социологического института РАН «Вызовы пандемии и стратегическая повестка дня для общества и государства: социально-политическое положение и демографическая ситуация в 2021 году», опубликованной еще в прошлом году. На опрос обратили внимание политологи и Telegram-каналы.

Согласно результатам, доверие населения к РПЦ как к религиозному институту в 2021 году упало по сравнению с 2015-м — до 28% с 55%. Помимо этого, среди религиозного населения показатель доверия к РПЦ как к социальному институту составил 43% против 72%, среди нерелигиозного — 5% против 15%.

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