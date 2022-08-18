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Reuters узнал причины нежелания Запада предлагать меры против России

Reuters: Запад не предлагает меры против России, опасаясь их низкой поддержки
Страны Запада уклоняются от тех или иных шагов в отношении России, опасаясь нехватки поддержки, сообщает агентство. Государства проявляют все большее нежелание публично выступать против Москвы
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

В некоторых случаях западные страны уклоняются от шагов в отношении России, опасаясь недостатка поддержки, сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатов. Собеседники агентства отмечают, что увеличение количества стран, которые воздерживаются при голосовании в ООН, свидетельствует о все большем нежелании публично выступать против Москвы. Так, по словам дипломатов, в июне ЕС обдумывал назначение эксперта ООН, который займется расследованием нарушений прав человека в России, но отложил эту идею из-за опасений, что почти половина членов Совета ООН по правам человека может не поддержать ее.

Западные дипломаты, опасаясь разочарования и беспокойства некоторых стран по поводу того, что военным действиям на Украине уделяется слишком много внимания, а ООН не имеет никаких шансов положить им конец, признают, что они ограничены в том, как они могут еще больше повлиять на Россию. По словам директора по связям с ООН Международной кризисной группы Ричарда Гоуэна, поскольку военный конфликт на Украине затягивается, «становится все труднее найти разумные решения, чтобы наказать Россию».

«Страны спрашивают, действительно ли благоразумно быть среди тех, кто оказывает давление на Россию?» — сказал директор женевского офиса Фонда Конрада Аденауэра Олаф Винцек.

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Фото:Andrew Wong / Getty Images

Россия, имея право вето в Совете Безопасности ООН (Россия входит в число постоянных членов СБ наряду с Китаем, Великобританией, США и Францией), может оградить себя от действий западных стран, в том числе санкций, но также пытается ослабить поддержку шагов Запада другими странами, указывает Reuters. Так, в апреле в преддверии голосования Генассамблеи ООН о приостановлении членства России в Совете ООН по правам человека Москва предупредила, что поддержка или воздержание будет рассматриваться как «недружественные» действия с последствиями для этих стран. В итоге предложенную Украиной вместе с 58 странами резолюцию поддержали 93 государства, 24 выступили против, а 58 воздержались.

По словам постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд, России удалось убедить некоторые страны путем «ложного нарратива» в том, что западные санкции стали причиной глобального продовольственного кризиса. Более 17 африканских стран воздержались от голосования, говорила она в июле.

Высокопоставленный азиатский дипломат считает, что поддержка западных ограничений в отношении России будет ослабевать, поскольку возможности исчерпываются. По его словам, страны не хотят предпринимать дальнейшие шаги в отношении Москвы, «если только не будут пересечены красные линии». Некоторые дипломаты предположили, что такими линиями могут быть ядерная или химическая атака, массовые жертвы среди гражданского населения или аннексия территории Украины.

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В середине июля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призывал страны Евросоюза потерпеть, чтобы увидеть последствия санкций для России.

Российская сторона неоднократно связывала ситуацию в Европе и США, в том числе энергетический кризис и рост цен, с санкциями, которые эти страны ввели против Москвы.

О том, что ЕС своими руками нанес своей экономике серьезный урон, говорил, в частности, российский президент Владимир Путин. Он оценивал потери Евросоюза от «санкционной лихорадки» за предстоящий год более чем в $400 млрд.

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Елена Чернышова
санкции против России Запад
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