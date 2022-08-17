МИД Китая указал, что 85% населения мира не ввели санкции против России

Официальный представитель китайского МИДа Чжао Лицзянь опубликовал в своем личном аккаунте в Twitter картинку с круговой диаграммой, на которой показано, что 85% населения мира «не ввели санкции в отношении России».

Остальные 15% населения мира, как изображено на диаграмме, ввели санкции против России.

«Только большинство представляет международное сообщество», — подписал картинку Лицзянь.

Страны Запада вводят санкции в отношении России на фоне военной спецоперации на Украине. Ограничительные меры коснулись финансового и промышленного секторов, а также отдельных политиков, чиновников и бизнесменов.

21 июля Европейский союз ввел седьмой пакет антироссийских санкций. Новый пакет ограничений предусматривает запрет «на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота, которое является наиболее значительной статьей российского экспорта после энергоресурсов». Всего в санкционном списке Евросоюза числятся более 1,2 тыс. россиян, а также более 100 российских компаний и организаций.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что европейские санкции становятся все более губительными для «различных сегментов глобальной экономики и безопасности, в том числе и стран-членов Евросоюза».