Будущий спикер Рады счел недостаточной зарплату депутатов

Хотя если исходить из минимального заработка на Украине, эту сумму можно назвать хорошей, отметил глава «Слуги народа»

Дмитрий Разумков (Фото: Стрингер / РИА Новости)

Глава получившей большинство на выборах в Верховную раду партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, претендент на пост спикера парламента, считает недостаточной зарплату народных депутатов. Об этом он заявил в интервью «Новому времени».

Зарплата депутатов нового созыва составит 36–37 тыс. грн (около $1,4 тыс.), а с доплатами — до 50 тыс. грн ($1,9 тыс.). В ответ на вопрос журналистки о том, справедлива ли эта сумма, Разумков заявил, что «она могла бы быть больше». По его словам, на фоне минимальной это хорошая зарплата, но недостаточная.

«Мы только идем к тому, что есть, например, у европейских депутатов — достойная зарплата и хороший социальный пакет, когда человек держится за эту работу и понимает ее престиж», — заявил глава «Слуги народа».

Как заявил Разумков, «за 40 тыс. грн не купишь шестисотый Mercedes, но жить можно вполне достойно». «Дальше вопрос твоих ценностей. Если ты коррупционер, тебя и миллионные заработки не остановят», — продолжил он. При этом Разумков пояснил, что не готов озвучить адекватную, по его мнению, зарплату.