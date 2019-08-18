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Политика ,  
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Будущий спикер Рады счел недостаточной зарплату депутатов
Хотя если исходить из минимального заработка на Украине, эту сумму можно назвать хорошей, отметил глава «Слуги народа»
Дмитрий Разумков (Фото: Стрингер / РИА Новости)

Глава получившей большинство на выборах в Верховную раду партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, претендент на пост спикера парламента, считает недостаточной зарплату народных депутатов. Об этом он заявил в интервью «Новому времени».

Зарплата депутатов нового созыва составит 36–37 тыс. грн (около $1,4 тыс.), а с доплатами — до 50 тыс. грн ($1,9 тыс.). В ответ на вопрос журналистки о том, справедлива ли эта сумма, Разумков заявил, что «она могла бы быть больше». По его словам, на фоне минимальной это хорошая зарплата, но недостаточная.

«Мы только идем к тому, что есть, например, у европейских депутатов — достойная зарплата и хороший социальный пакет, когда человек держится за эту работу и понимает ее престиж», — заявил глава «Слуги народа».

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Как заявил Разумков, «за 40 тыс. грн не купишь шестисотый Mercedes, но жить можно вполне достойно». «Дальше вопрос твоих ценностей. Если ты коррупционер, тебя и миллионные заработки не остановят», — продолжил он. При этом Разумков пояснил, что не готов озвучить адекватную, по его мнению, зарплату.

Глава «Слуги народа» заявил, что не интересовался суммой зарплаты будущего спикера Рады. «Но примерно знаю, что где‑то под 50 тыс. гривен, и мне достаточно», — отметил он.

По словам Разумкова, он сформировал себе «материальную подушку» за счет своего бизнеса, который переписал на жену. «Могу говорить об этом спокойно, потому что она и была одним из партнеров в нашем консалтинговом бизнесе, и сенсации здесь не будет», — сказал политик.

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СМИ узнали зарплату Зеленского на посту президента Украины

В начале августа канал «Громадьске» со ссылкой на управление делами главы государства сообщил, что зарплата Владимира Зеленского на посту президента Украины составляет 28 тыс. грн ($1,1 тыс.) в месяц до вычета налогов. Ту же сумму получал и бывший лидер Петр Порошенко.

21 июля на Украине прошли внеочередные парламентские выборы. С учетом результатов по одномандатным округам «Слуга народа» получила большинство как в одномандатных округах, так и по партийным спискам. Таким образом, партия впервые в истории страны может сформировать правительство самостоятельно, без коалиции. Первое заседание Верховной рады нового созыва состоится 29 августа.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Верховная рада, зарплата, депутаты, Украина
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