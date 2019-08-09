Названа дата начала работы Верховной рады нового созыва

Первое заседание Верховной рады нового созыва состоится 29 августа, сообщает «112 Украина».

«Торжественное заседание состоится 29 августа 2019 года, как и первое пленарное заседание Верховной рады», — заявил глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

Ранее лидер штаба партии Александр Корниенко утверждал, что выступает за то, чтобы Рада начала работу в день независимости Украины 24 июля. Однако, согласно действующему законодательству, у депутатов должно быть 20 дней, чтобы уволиться с предыдущего места работы.

Список избранных депутатов был опубликован 7 августа.

Внеочередные парламентские выборы на Украине состоялись 21 июля. Большинство мест получила партия Владимира Зеленского «Слуга народа». Также в парламент прошли «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Батькивщина» Юлии Тимошенко, партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука.