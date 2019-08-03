ЦИК Украины подвела итоги голосования на выборах в Верховную раду

ЦИК Украины подвела итоги голосования на выборах в Верховную раду

ЦИК Украины подвел итоги выборов в многомандатных округах и огласил их результаты. «Слуга народа» Владимира Зеленского по партийным спискам получила 124 мандата из 199

Фото: Zuma \ ТАСС

Центральная избирательная комиссия Украины подвела итоги голосования на выборах в Верховную раду Украины. Как следует из данных на сайте избиркома, помимо партии Владимира Зеленского «Слуга народа», которая заручилась поддержкой 43,16% избирателей, в парламент пройдут еще четыре партии.

Это «Оппозиционная платформа — За жизнь», которая получила 13,05% голосов, «Батькивщина» бывшего премьера Юлии Тимошенко (8,18%), партия экс-президента Украины «Европейская солидарность» (8,10%) и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука (5,82%).

По словам председателя ЦИК Татьяны Слипачук, партия «Слуга народа» по партийным спискам получила 124 мандата, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 37, «Батькивщина» — 24, «Европейская солидарность» — 23, «Голос» — 17 мандатов, передает «Интерфакс- Украина».

Остальные политические силы не преодолели пятипроцентный проходной барьер.