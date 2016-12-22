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Переговоры Путина и Меркель длились три часа
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Переговоры Путина и Меркель длились три часа
Политика, 18 авг, 23:13
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Переговоры Путина и Меркель длились три часа
Беседа президента Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель длилась три часа. Встреча в формате рабочего обеда проходила в загородной резиденции правительства ФРГ для почетных гостей Мезеберг в 70 км к северу от Берлина
Ангела Меркель и Владимир Путин (Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press)

Переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель завершились, их продолжительность составила около трех часов, передает ТАСС.

Встреча началась примерно в 20:00 мск и завершилась примерно в 23:00. Формат встречи не предусматривал пресс-конференцию после ее окончания.

С российской стороны в переговорах участвовали помощник президента Юрий Ушаков и замглавы администрации Кремля — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Перед началом переговоров Путин и Меркель во время короткого выступления перед журналистами рассказали, какие темы они планируют обсудить. Канцлер ФРГ заявила, что лидеры обменяются мнениями по конфликту на Украине и ситуации в Сирии, а также по соглашению с Ираном. Кроме того, запланировано обсуждение двухсторонних отношений и ситуации с правами человека в России.

В Кремле перечислили темы переговоров Путина и Меркель
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«Я считаю, что спорные вопросы могут решать только с помощью диалога», — заявила тогда Меркель.​

Как сообщает DW, длительное время лидеры Германии и России общались напрямую без переводчиков. Берлин будет добиваться установления режима тишины в Донбассе к началу нового учебного года, сказала Меркель. Она добавила, что на востоке Украины по-прежнему пока не удается достичь «стабильного режима прекращения огня». Канцлер также собиралась обсудить возможность вопрос о «миротворческой миссии ООН, которая могла бы сыграть роль в процессе умиротворения» сторон.

Владимир Путин заверил, что после запуска трубопровода «Северный поток-2» возможности транзита газа через Украину не будут закрыты. Для России главное, чтобы «украинский транзит, традиционный для нас, соответствовал экономическим требованиям, был экономическим во всех смыслах этого слова», пояснил Путин.

Меркель рассказала об ожиданиях от встречи с Путиным
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Меркель, в свою очередь, заявила, что Украина должна сохранить свою роль при транзите газа в Европу после завершения строительства «Северного потока-2».

Российско-германская внешнеторговая палата (ВТП), представляющая интересы российских компаний в Германии и немецких компаний в России, призвала лидеров ​обсудить на предстоящей встрече снятие взаимных санкций. В заявлении ВТП говорилось, что за отмену санкций выступают 94% респондентов опроса, который проводился среди 800 фирм — членов ВТП. «Из них 37% высказываются за незамедлительную отмену западных санкций, 57% — за поэтапную», — заверили в ассоциации.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Владимир Путин , Ангела Меркель , переговоры
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