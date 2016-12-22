Переговоры Путина и Меркель длились три часа

Беседа президента Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель длилась три часа. Встреча в формате рабочего обеда проходила в загородной резиденции правительства ФРГ для почетных гостей Мезеберг в 70 км к северу от Берлина

Ангела Меркель и Владимир Путин (Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press)

Переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель завершились, их продолжительность составила около трех часов, передает ТАСС.

Встреча началась примерно в 20:00 мск и завершилась примерно в 23:00. Формат встречи не предусматривал пресс-конференцию после ее окончания.

С российской стороны в переговорах участвовали помощник президента Юрий Ушаков и замглавы администрации Кремля — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Перед началом переговоров Путин и Меркель во время короткого выступления перед журналистами рассказали, какие темы они планируют обсудить. Канцлер ФРГ заявила, что лидеры обменяются мнениями по конфликту на Украине и ситуации в Сирии, а также по соглашению с Ираном. Кроме того, запланировано обсуждение двухсторонних отношений и ситуации с правами человека в России.

«Я считаю, что спорные вопросы могут решать только с помощью диалога», — заявила тогда Меркель.​

Как сообщает DW, длительное время лидеры Германии и России общались напрямую без переводчиков. Берлин будет добиваться установления режима тишины в Донбассе к началу нового учебного года, сказала Меркель. Она добавила, что на востоке Украины по-прежнему пока не удается достичь «стабильного режима прекращения огня». Канцлер также собиралась обсудить возможность вопрос о «миротворческой миссии ООН, которая могла бы сыграть роль в процессе умиротворения» сторон.

Владимир Путин заверил, что после запуска трубопровода «Северный поток-2» возможности транзита газа через Украину не будут закрыты. Для России главное, чтобы «украинский транзит, традиционный для нас, соответствовал экономическим требованиям, был экономическим во всех смыслах этого слова», пояснил Путин.

Меркель, в свою очередь, заявила, что Украина должна сохранить свою роль при транзите газа в Европу после завершения строительства «Северного потока-2».

Российско-германская внешнеторговая палата (ВТП), представляющая интересы российских компаний в Германии и немецких компаний в России, призвала лидеров ​обсудить на предстоящей встрече снятие взаимных санкций. В заявлении ВТП говорилось, что за отмену санкций выступают 94% респондентов опроса, который проводился среди 800 фирм — членов ВТП. «Из них 37% высказываются за незамедлительную отмену западных санкций, 57% — за поэтапную», — заверили в ассоциации.