Меркель рассказала об ожиданиях от встречи с Путиным

По словам канцлера Германии, предстоящий разговор с российским президентом вряд ли быстро принесет конкретные результаты, но подчеркнула, что при поиске преодоления мировых кризисов важно поддерживать диалог с Россией

Ангела Меркель (Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg)

Встреча с президентом России Владимиром Путиным будет носить рабочий характер, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине, добавив, что не нужно ждать от этого разговора особых результатов, передает Bloomberg.

Встреча канцлера Германии и российского президента запланирована на 18 августа. Комментируя предстоящие переговоры, канцлер отметила, что диалог с Россией играет важную роль при поиске решений мировых кризисов, но отметила, что встреча с Путиным вряд ли сразу же даст конкретные результаты.

«Но ввиду большого числа проблем, которые перед нами стоят, — от Украины до Сирии и до вопроса сотрудничества в области экономики — оправдано быть в постоянном диалоге», — заметила Меркель.

Как сообщил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, темами предстоящей встречи станут актуальные проблемы международной безопасности, а также реализация коммерческих проектов с учетом угроз со стороны третьих стран. По словам Пескова, скорее всего, Путин и Меркель не будут обсуждать экономические трудности Турции и возможную помощь этой стране (курс лиры упал 10 августа до исторического минимума на фоне повышения импортных пошлин США и санкций против чиновников правительства).

О встрече лидеров двух стран было объявлено 13 августа. Она пройдет в гостевом замке Мезенберг под Берлином. Последняя встреча Путина и Меркель прошла в мае в Сочи.