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Военная операция на Украине ,  
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Собянин сообщил об уничтожении беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
ПВО Минобороны сбили три беспилотника, летевших на Москву. По словам Собянина, на месте падения обломков уже работают экстренные службы. Ночью над Московским регионом уничтожили десять дронов
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Силы противовоздушной обороны сбили следовавший на Москву беспилотник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале. По его словам, экстренные службы работают на месте падения обломков.

Спустя примерно 40 минут после первого сообщения об атаке Собянин заявил, что на подлете к Москве уничтожены еще два украинских дрона.

Об уничтожении украинских беспилотников, летевших в направлении Москвы, Собянин сообщал накануне вечером и в ночь на 18 июля. Всего, по информации Минобороны, за прошедшую ночь в Московском регионе было перехвачено и уничтожено десять дронов.

Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что атаке подверглись пять подмосковных округов — Домодедово, Красногорск, Солнечногорск, Сергиев Посад и Можайск. Пострадавших нет, бóльшая часть дронов была уничтожена на подлете, но повреждения получили несколько частных домов, отметил он.

В конце июня в интервью телеканалу РБК Собянин заявил, что система противовоздушной обороны Москвы работает на «высший класс». По его словам, она сбивает 99,9% целей. В Кремле отмечали, что российские военные используют эшелонированные системы противовоздушной обороны, чтобы снизить угрозу атак дронов до минимума.

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