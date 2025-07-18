Собянин сообщил об уничтожении беспилотников
Силы противовоздушной обороны сбили следовавший на Москву беспилотник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале. По его словам, экстренные службы работают на месте падения обломков.
Спустя примерно 40 минут после первого сообщения об атаке Собянин заявил, что на подлете к Москве уничтожены еще два украинских дрона.
Об уничтожении украинских беспилотников, летевших в направлении Москвы, Собянин сообщал накануне вечером и в ночь на 18 июля. Всего, по информации Минобороны, за прошедшую ночь в Московском регионе было перехвачено и уничтожено десять дронов.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что атаке подверглись пять подмосковных округов — Домодедово, Красногорск, Солнечногорск, Сергиев Посад и Можайск. Пострадавших нет, бóльшая часть дронов была уничтожена на подлете, но повреждения получили несколько частных домов, отметил он.
В конце июня в интервью телеканалу РБК Собянин заявил, что система противовоздушной обороны Москвы работает на «высший класс». По его словам, она сбивает 99,9% целей. В Кремле отмечали, что российские военные используют эшелонированные системы противовоздушной обороны, чтобы снизить угрозу атак дронов до минимума.
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