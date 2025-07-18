Беспилотники сбили над пятью округами Подмосковья
«Бóльшая часть дронов была уничтожена на подлете, серьезных последствий удалось избежать. Самое главное — никто из жителей не пострадал. Есть повреждения частных домов», — написал Воробьев в телеграм-канале.
В коттеджном поселке «Рязанцы» в Сергиево-Посадском городском округе в результате атаки беспилотников повреждены фасады и остекление двух частных домов. В Солнечногорске, в деревне Марьино, на улице Центральная разрушены забор, часть стены и оконные конструкции частного дома.
«На местах работают все службы, обязательно окажем помощь жителям, у которых пострадало имущество», — отметил Воробьев.
Всего в ночь на 18 июля силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над территорией России 73 беспилотника. Минобороны сообщало, что десять из них были сбиты над Московским регионом, в том числе три летевших на Москву. На фоне атаки в целях безопасности аэропорт Внуково перестал принимать и отправлять рейсы. Ограничения действовали около трех часов. За это время на запасные аэродромы ушли 20 самолетов, выполнявших рейсы во Внуково, сообщала Росавиация.
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