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Военная операция на Украине ,  
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Беспилотники сбили над пятью округами Подмосковья

Воробьев: дроны сбили над пятью округами Подмосковья
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
ПВО ночью сбила 11 дронов над Домодедово, Красногорском, Солнечногорском, Сергиевым Посадом и Можайском. По словам губернатора Воробьева, пострадавших нет, повреждены три частных дома

Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
За прошедшую ночь пять подмосковных округов — Домодедово, Красногорск, Солнечногорск, Сергиев Посад и Можайск подверглись атаке украинских беспилотников, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Всего было сбито 11 дронов.

«Бóльшая часть дронов была уничтожена на подлете, серьезных последствий удалось избежать. Самое главное — никто из жителей не пострадал. Есть повреждения частных домов», — написал Воробьев в телеграм-канале.

В коттеджном поселке «Рязанцы» в Сергиево-Посадском городском округе в результате атаки беспилотников повреждены фасады и остекление двух частных домов. В Солнечногорске, в деревне Марьино, на улице Центральная разрушены забор, часть стены и оконные конструкции частного дома.

Над Московским регионом за ночь сбили 10 беспилотников
Политика
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

«На местах работают все службы, обязательно окажем помощь жителям, у которых пострадало имущество», — отметил Воробьев.

Всего в ночь на 18 июля силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над территорией России 73 беспилотника. Минобороны сообщало, что десять из них были сбиты над Московским регионом, в том числе три летевших на Москву. На фоне атаки в целях безопасности аэропорт Внуково перестал принимать и отправлять рейсы. Ограничения действовали около трех часов. За это время на запасные аэродромы ушли 20 самолетов, выполнявших рейсы во Внуково, сообщала Росавиация.

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