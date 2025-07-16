ЕС ввел санкции против разработанной ПСБ платежной системы A7

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Евросоюз внес в санкционный список платформу международных платежей A7, которая была запущена российским банком ПСБ в 2024 году и связана с первым в мире стейблкоином, привязанный к российскому рублю — A7A5, следует из документа, опубликованного в официальном журнале Совета ЕС.

Осенью прошлого года ПСБ запустил платформу трансграничных расчетов для российского бизнеса — с использованием инструментов финансового рынка на базе специально созданной банком компании А7. Операции осуществляются с любыми валютами и во все страны мира.

16 июля 2025 года A7 попала под ограничения в числе организаций и лиц, связанных с молдавским бизнесменом Иланом Шором. Как указано в заявлении ЕС, платформа имеет «многочисленные связи с Москвой» и якобы была задействована в схеме подкупа избирателей в ходе президентских выборов и референдума о вступлении Молдавии в Евросоюз. В Молдавии Шора неоднократно обвиняли в саботаже усилий Молдавии стать членом ЕС.

После начала спецоперации на Украине несколько российских банков, в том числе ПСБ, попали под блокирующие санкции США и ЕС.

Илан Шор — основатель одноименной пророссийской партии, которую в июне 2023 года Конституционный суд Молдавии признал незаконной. Бизнесмен покинул республику на фоне уголовного преследования: в 2017 году он получил семь с половиной лет по обвинению в выводе $1 млрд через молдавскую банковскую систему. В апреле 2023 года Апелляционный суд заочно приговорил его к 15 годам лишения свободы по тому же делу. В последние годы он жил в Израиле, что не помешало ему в 2019 году стать членом парламента Молдавии, но в апреле 2023 года его лишили мандата. Бизнесмен женат на российской певице Жасмин.

Шор также находится под санкциями ЕС за «дестабилизацию и подрыв суверенитета Молдавии».

Национальная молдавская партия в марте направила ходатайство о лишении Шора и бывшего лидера Демократической партии страны Владимира Плахотнюка гражданства Молдавии. В скором времени Шор заявил, что получил российское гражданство.