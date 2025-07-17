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Война санкций ,  
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Фицо заявил, что Словакия поддержит 18-й пакет санкций ЕС против России

Сюжет
Война санкций
Фицо заявил, что договорился с фон дер Ляйен о гарантиях для Словакии в связи с ценами на газ, потому Братислава не будет блокировать принятие 18-го пакета санкций ЕС против России. Также против выступают Греция, Кипр и Мальта
Роберт Фицо
Роберт Фицо (Фото: IMAGO / Global Look Press)

Словакия 18 июля поддержит 18-й пакет санкций ЕС против России, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо в видеообращении в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Ранее Братислава блокировала принятие этого пакета, возражая против предложения Еврокомиссии полностью запретить импорт российского газа с 2028 года. В Словакии высказывали опасения, что такая мера может вызвать дефицит газа, рост цен и увеличение транзитных сборов, а также спровоцировать судебные иски со стороны «Газпрома».

Фицо рассказал, что договорился с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен о гарантиях для Словакии в связи с ценами на газ. «На данном этапе уже было бы контрпродуктивно продолжать завтра блокировать 18-й пакет санкций. На данный момент все варианты исчерпаны, и сохранение нашей позиции по блокированию уже угрожает нашим интересам», — сказал он (цитата по SME).

Ранее Фицо допускал, что Словакия не будет блокировать санкционный пакет, если получит гарантии от ЕК и партнеров по ЕС, что страна не пострадает от прекращения поставок российского газа. В частности, обсуждались ограничения размера транзитных сборов, которые Словакии придется платить за транспортировку альтернативных поставок газа.

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Кроме Словакии, согласованию нового пакета санкций ЕС против России препятствуют Мальта, Греция и Кипр, писали Bloomberg и Politico. Эти страны выступают против изменения потолка цен на российскую нефть. По данным Bloomberg, все три страны открыты к обсуждению проблемы.

Инициатива ЕК предполагает, что в рамках 18-го пакета санкций предельную цену на экспорт российских энергоносителей установят на уровне 15% ниже рыночных цен исходя из среднего значения за десять недель. Сейчас потолок цен на российские энергоносители фиксированный. Для нефти, например, он составляет $60 за баррель.

Москва считает вводимые Западом санкции незаконными. В ответ на ограничения цен на нефть Россия запретила экспорт нефти и нефтепродуктов по контрактам, условия которых следуют потолку цен. Последний раз президент Владимир Путин продлил запрет в июне 2025-го до конца года.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Словакия Роберт Фицо Урсула фон дер Ляйен санкции ЕС
Роберт Фицо фото
Роберт Фицо
политик, премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года
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