Фицо заявил, что Словакия поддержит 18-й пакет санкций ЕС против России
Словакия 18 июля поддержит 18-й пакет санкций ЕС против России, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо в видеообращении в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
Ранее Братислава блокировала принятие этого пакета, возражая против предложения Еврокомиссии полностью запретить импорт российского газа с 2028 года. В Словакии высказывали опасения, что такая мера может вызвать дефицит газа, рост цен и увеличение транзитных сборов, а также спровоцировать судебные иски со стороны «Газпрома».
Фицо рассказал, что договорился с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен о гарантиях для Словакии в связи с ценами на газ. «На данном этапе уже было бы контрпродуктивно продолжать завтра блокировать 18-й пакет санкций. На данный момент все варианты исчерпаны, и сохранение нашей позиции по блокированию уже угрожает нашим интересам», — сказал он (цитата по SME).
Ранее Фицо допускал, что Словакия не будет блокировать санкционный пакет, если получит гарантии от ЕК и партнеров по ЕС, что страна не пострадает от прекращения поставок российского газа. В частности, обсуждались ограничения размера транзитных сборов, которые Словакии придется платить за транспортировку альтернативных поставок газа.
Кроме Словакии, согласованию нового пакета санкций ЕС против России препятствуют Мальта, Греция и Кипр, писали Bloomberg и Politico. Эти страны выступают против изменения потолка цен на российскую нефть. По данным Bloomberg, все три страны открыты к обсуждению проблемы.
Инициатива ЕК предполагает, что в рамках 18-го пакета санкций предельную цену на экспорт российских энергоносителей установят на уровне 15% ниже рыночных цен исходя из среднего значения за десять недель. Сейчас потолок цен на российские энергоносители фиксированный. Для нефти, например, он составляет $60 за баррель.
Москва считает вводимые Западом санкции незаконными. В ответ на ограничения цен на нефть Россия запретила экспорт нефти и нефтепродуктов по контрактам, условия которых следуют потолку цен. Последний раз президент Владимир Путин продлил запрет в июне 2025-го до конца года.
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