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Военная операция на Украине ,  
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Bloomberg узнал, какая страна обсуждает участие в плане США по Украине

Bloomberg: Британия может присоединиться к плану США по поставкам оружия Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Великобритания может согласиться на предложенную США схему поставок оружия Украине через продажу европейским союзникам, узнал Bloomberg. Reuters писал, что Вашингтону еще предстоит выяснить, кто будет помогать Киеву
Фото: Николетта Стоянова / Getty Images
Фото: Николетта Стоянова / Getty Images

Великобритания обсуждает с европейскими партнерами ее участие в инициативе президента США Дональда Трампа, предполагающей закупки вооружения для Украины, которые оплатят европейские союзники, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник.

Накануне британский премьер Кир Стармер и немецкий канцлер Фридрих Мерц провели совместную пресс-конференцию в Лондоне. Журналисты спросили Стармера, планирует ли Британия присоединиться к плану Трампа по поставке комплексов ПВО Patriot на Украину через продажу европейским союзникам.

«Мы работаем с союзниками над предоставлением [Украине] возможностей, а также над обеспечением необходимого резерва, чтобы гарантировать эффективность любых возможностей на Украине», — ответил Стармер.

Источник Bloomberg, знакомый с ситуацией, уточнил, что переговоры о присоединении к этой инициативе между Великобританией, США и другими европейскими странами находятся на ранней стадии. При этом собеседник агентства подчеркнул, что окончательное решение Лондон еще не принял.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

В начале недели президент США анонсировал план предоставления масштабной военной помощи Украине, в том числе поставок комплексов ПВО Patriot. Согласно заявлению Трампа, речь может идти как минимум о 17 установках, «уже готовых к отправке».

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя инициативу Трампа, заявил, что «для этого уже вместе работают Америка, Германия и Норвегия». По словам генсека НАТО Марка Рютте, готовность принять участие в схеме также выразили Финляндия, Дания, Швеция, Нидерланды и Канада. При этом Reuters сообщал, что США только предстоит выяснить, кто станет участвовать в инициативе по поставкам вооружения на Украину, поскольку анонсированный Трампом представляет собой рамочный проект без четких деталей.

Россия осуждает поставки оружия на Украину. В Кремле полагают, что это не изменит исход конфликта и только затянет его.

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Милена Костерева Милена Костерева
Великобритания Украина США поставки оружия Patriot Кир Стармер
Кир Стармер фото
Кир Стармер
политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
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