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Военная операция на Украине ,  
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Некоторые страны ЕС не знали о своем участии в планах США по Украине

Reuters: некоторые страны ЕС не знали о своем участии в планах США по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
План президента США Дональда Трампа по поставкам вооружения на Украину представляет собой рамочный проект без четких деталей, пишет Reuters. Поэтому теперь Вашингтону и странам ЕС предстоит выяснить, кто будет помогать Киеву
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Некоторые европейские страны только после объявления плана США по поставкам оружия Украине через Европу узнали, что участвуют в схеме, выяснил Reuters.

Генсек НАТО Марк Рютте на встрече с Трампом упомянул, что Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Нидерланды и Канада готовы принять участие в схеме. Высокопоставленные источники в посольствах двух стран из этого списка рассказали агентству, что вплоть до объявления не были в курсе планов.

«У меня сложилось четкое ощущение, что заранее никто не был проинформирован о точных деталях, и я также подозреваю, что в администрации только сейчас начинают понимать, что это означает на практике», — заявил источник среди европейских послов.

Трамп представил только рамочный план действий, теперь предстоит его обсуждение, а главный вопрос в том, кто и когда передаст батареи Patriot, пишет Reuters. «Как всегда в таких случаях, дьявол кроется в деталях», — сказал на условиях анонимности посол другой североевропейской страны.

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Ранее Трамп объявил, что США и НАТО достигли договоренности о поставке американского оружия Украине за счет европейцев. Он также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не должен делать Москву целью нападения и что Вашингтон не планирует поставлять Киеву ракеты большой дальности. Американский президент подчеркнул, что, если Россия и Украина не смогут достичь соглашения в течение 50 дней, «это будет очень плохо».

В Кремле призвали все стороны оказать давление на Украину, чтобы новый раунд прямых переговоров с Москвой состоялся. Там добавили, что тема поставок оружия Украине со стороны Запада «высоко стоит в повестке дня и тщательно отслеживается». В Москве осуждают поставки оружия и снаряжения Украине, указывая, что это только затягивает конфликт.

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