Некоторые страны ЕС не знали о своем участии в планах США по Украине
Некоторые европейские страны только после объявления плана США по поставкам оружия Украине через Европу узнали, что участвуют в схеме, выяснил Reuters.
Генсек НАТО Марк Рютте на встрече с Трампом упомянул, что Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Нидерланды и Канада готовы принять участие в схеме. Высокопоставленные источники в посольствах двух стран из этого списка рассказали агентству, что вплоть до объявления не были в курсе планов.
«У меня сложилось четкое ощущение, что заранее никто не был проинформирован о точных деталях, и я также подозреваю, что в администрации только сейчас начинают понимать, что это означает на практике», — заявил источник среди европейских послов.
Трамп представил только рамочный план действий, теперь предстоит его обсуждение, а главный вопрос в том, кто и когда передаст батареи Patriot, пишет Reuters. «Как всегда в таких случаях, дьявол кроется в деталях», — сказал на условиях анонимности посол другой североевропейской страны.
Ранее Трамп объявил, что США и НАТО достигли договоренности о поставке американского оружия Украине за счет европейцев. Он также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не должен делать Москву целью нападения и что Вашингтон не планирует поставлять Киеву ракеты большой дальности. Американский президент подчеркнул, что, если Россия и Украина не смогут достичь соглашения в течение 50 дней, «это будет очень плохо».
В Кремле призвали все стороны оказать давление на Украину, чтобы новый раунд прямых переговоров с Москвой состоялся. Там добавили, что тема поставок оружия Украине со стороны Запада «высоко стоит в повестке дня и тщательно отслеживается». В Москве осуждают поставки оружия и снаряжения Украине, указывая, что это только затягивает конфликт.
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