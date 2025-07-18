Белый дом напомнил о «жестких» мерах для России без сделки через 50 дней

Россия столкнется с «очень жесткими» пошлинами и вторичными санкциями от США, если через 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня или мирной сделки по Украине, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

Подобными мерами президент США Дональд Трамп пригрозил 14 июля.

«Как четко обозначил президент, если в течение этого срока не будет соглашения о прекращении огня или мирного соглашения, если Россия откажется законно согласиться на прекращение огня, тогда они столкнутся с очень высокими тарифами, а также с вторичными санкциями. Таким образом, страны, которые закупают нефть у России, также будут подвергнуты санкциям, и, конечно, это нанесет серьезный ущерб российской экономике», — сказала она.

Ливитт подчеркнула желание Трампа, чтобы конфликт был урегулирован дипломатическим путем.

Трамп объявил о намерении ввести вторичные пошлины «примерно в 100%» в отношении России и ее торговых партнеров без прогресса в урегулировании конфликта с Украиной в течение 50 дней. Он отметил, что его дедлайн — «это не очень много», «все может произойти и раньше».

Кремль назвал заявления американского президента весьма серьезными, отметив, что их нужно проанализировать. По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Украина воспринимает решения США «как сигнал к продолжению войны».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посчитал, что Трамп находится под «неприличным давлением» со стороны ЕС и нынешнего руководства НАТО. МИД заявил, что Россия не приемлет ультиматумы.

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