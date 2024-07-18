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Политика ,  
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Литва вышла из Конвенции по кассетным боеприпасам

Сейм Литвы денонсировал Конвенцию о кассетных боеприпасах
После денонсации Конвенции Литве больше не будет запрещено приобретать, накапливать и применять кассетные боеприпасы. Соответствующее решение министр обороны объяснил «другой эпохой» и опасностью со стороны России
Сейм Литовской Республики
Сейм Литовской Республики (Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости)

Сейм (однопалатный парламент) Литвы поддержал декрет президента Гитанаса Науседы о денонсации Конвенции по кассетным боеприпасам. «За» проголосовали 103 депутата, один выступил против, трое воздержались, следует из информации на сайте сейма.

После денонсации Конвенции и выхода из нее Литве больше не будет запрещено приобретать, накапливать и при необходимости применять кассетные боеприпасы, говорится в сообщении парламента. По мнению авторов инициативы, соответствующее решение должно повысить эффективность обороны Литвы и послужить «дополнительным сдерживающим фактором для потенциального агрессора».

Министр национальной обороны республики Лауринас Кащюнас назвал Конвенцию по кассетным боеприпасам важным соглашением, однако отметил, что во время ее ратификации «была другая эпоха», а теперь, на фоне «империалистических амбиций» России, ситуация изменилась. По его словам, сегодня подобные военные технологии используются гораздо ответственнее, более эффективно и безопасно.

Кассетные боеприпасы состоят из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают большое количество мелких суббоеприпасов.

Дублинская конвенция по кассетным боеприпасам — принятый в 2008 году международный договор, который запрещает их использование, передачу и накопление. Вильнюс присоединился к конвенции в 2011 году. Из стран НАТО, имеющих сухопутную границу с Россией, членами конвенции остается только Норвегия.

В ООН выступили против кассетных боеприпасов после удара по Севастополю
Политика
Фото:Sean Kilpatrick / Global Look Press

США, Россия и Украина не являются участниками Конвенции по кассетным боеприпасам. Такие боеприпасы активно применяются в конфликте на Украине. Киеву их, в частности, с лета прошлого года поставляет Пентагон. В Белом доме тогда подчеркнули, что Украина предоставила американской стороне гарантии того, что это вооружение будет использоваться с осторожностью.

Против использования кассетных боеприпасов в конфликте на Украине неоднократно выступала ООН. Решение США передать такие боеприпасы Украине не поддержали некоторые европейские страны, в том числе Германия и Австрия. Официальный представитель МИДа Мария Захарова тогда напомнила о заявлении Белого дома, назвавшего использование кассетных боеприпасов «военным преступлением».

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
кассетные боеприпасы Литва Сейм денонсация кассетные снаряды Военная операция на Украине
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