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Политика ,  
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Фон дер Ляйен обвинила Россию в росте цен на энергию и продукты

Рост цен на энергию и продовольствие произошел из-за России, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заявив о «разносящемся по всему миру эхе» военного конфликта Москвы и Киева.

«Цены на энергоносители взлетели. Цены на продукты питания взлетели», — сказала она на открытии конференции по Украине в Швейцарии.

Боррель заявил о десятикратном росте цен на газ в ЕС за год
Экономика
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель

Во второй половине 2021 года Европа столкнулась с резким ростом цен на газ и другие энергоносители. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель зимой 2022-го отметил, что за год цены выросли в шесть — десять раз. Он подчеркнул, что около 40% импорта газа в Евросоюзе пришлось на Россию.

Проблема усугубилась на фоне военной операции на Украине. Европейские власти решили ускорить отказ от российских энергоресурсов. В марте 2022 года в ЕС говорили, что Европа сможет отказаться от поставок газа из России в течение двух лет.

В декабре 2023 года канцлер Германии Олаф Шольц связал рост цен на газ в Европе с прекращением российских поставок. «Сами отвергли (российские энергоносители. — РБК), подвели из-за ненависти к России свой народ, а теперь изворачиваются и врут», — ответил ему запред Совбеза России Дмитрий Медведев.

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Теги
Урсула фон дер Ляйен Россия рост цен на продукты рост цен

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