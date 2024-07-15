Полиция еще до митинга Трампа сочла поведение стрелка подозрительным
Сотрудники полиции еще до начала предвыборного митинга Дональда Трампа в городе Батлер в Пенсильвании, где на политика было совершено покушение, сочла подозрительным поведение нападавшего, сообщает CNN со ссылкой на представителя правоохранительных органов.
По словам собеседника, мужчину заметили недалеко от места проведения мероприятия, правоохранителей насторожило, как он вел себя у рамок металлоискателя. Они сообщили по рации, что за ним нужно понаблюдать, эта информация дошла до сотрудников Секретной службы.
Позднее посетители предупредили, что мужчину заметили на крыше здания в сотнях метров от места проведения митинга, передает телеканал.
Непосредственно перед тем, как нападавший — 20-летний Томас Мэтью Крукс — открыл огонь, его видел офицер полиции, который осматривал территорию. Об этом The Washington Post рассказал шериф округа Батлер Майкл Т. Слупе. «Полиция отреагировала [на предупреждения], обыскала территорию, чтобы найти парня, но не смогла его найти, поэтому сотрудники решили подняться на крышу», — сообщил он. По словам шерифа, когда туда поднялся полицейский, стрелок также его заметил и направил на него винтовку. Офицер не был вооружен и пригнулся, а нападавший начал стрелять по участникам митинга.
Трамп получил ранение в правое ухо, погиб один из зрителей — 50-летний бывший пожарный. Еще двое посетителей пострадали. Стрелка ликвидировали сотрудники Секретной службы. По данным ФБР, нападавший действовал в одиночку, его мотивы пока не установлены. Политические взгляды Крукса также не ясны: он был зарегистрирован как республиканец, при этом он пожертвовал $15 в комитет политического действия, связанного с Демократической партией.
После покушения Трамп не стал менять свои планы и направился в Милуоки, где 15 июля открывается съезд Республиканской партии. На мероприятии политика официально выдвинут кандидатом в президенты. Действующий глава государства Джо Байден поручил провести тщательное расследование и обеспечить полную безопасность Трампу.
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