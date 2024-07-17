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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский рассказал, кого освободили в рамках последнего обмена пленными

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: V_Zelenskiy_official / Telegram
Фото: V_Zelenskiy_official / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о возвращении из российского плена 95 военных. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале, прикрепив фото с освобожденными украинцами.

«Это бойцы Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, пограничники», — добавил глава государства. Он выразил благодарность Объединенным Арабским Эмиратам, которые выступили посредниками при обмене.

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Ранее днем Москва и Киев провели обмен военнопленными по формуле «95 на 95». Видео с российскими военными, вернувшимися в результате обмена, опубликовал депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев.

По словам президента Владимира Путина, на начало июня в плену на Украине находились 1348 военных, в России — 6465 украинских солдат. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала непростым диалог по обмену военнопленными. В середине июня омбудсмен показала список из 430 готовых вернуться на Украину пленных.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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